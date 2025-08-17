https://ria.ru/20250817/dtp-2035916154.html

На Урале грузовик столкнулся с иномаркой, есть погибшие

На Урале грузовик столкнулся с иномаркой, есть погибшие - РИА Новости, 17.08.2025

На Урале грузовик столкнулся с иномаркой, есть погибшие

Грузовик столкнулся с легковым автомобилем на трассе Екатеринбург — Тюмень, погибли четыре человека, сообщила пресс-служба свердловской Госавтоинспекции. РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T15:43:00+03:00

2025-08-17T15:43:00+03:00

2025-08-17T20:31:00+03:00

происшествия

екатеринбург

тюмень

свердловская область

урал

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035916348_0:73:1020:647_1920x0_80_0_0_8bf9bf1cda3eba7c099194dfa364acec.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг — РИА Новости. Грузовик столкнулся с легковым автомобилем на трассе Екатеринбург — Тюмень, погибли четыре человека, сообщила пресс-служба свердловской Госавтоинспекции. По данным ведомства, авария произошла в воскресенье на 267-м километре автодороги вблизи поселка Тугулым. Столкнулись грузовой автомобиль Scania с полуприцепом и легковая Chery. "В результате аварии два человека, находившиеся в автомобиле Chery, погибли. Водитель грузовика госпитализирован в больницу Тюмени", — говорится в сообщении. Позже в пресс-службе журналистам сообщили, что число погибших возросло до четырех человек. "Тело четвертого пострадавшего извлечено из поврежденного автомобиля Chery", — уточнили в пресс-службе. Позднее в Госавтоинспекции сообщили, что водитель грузовика не выдержал достаточную дистанцию и наехал на машину Chery, которую от удара отбросило на грузовик MAN — тот съехал в кювет."В результате ДТП погибли женщина-водитель 39 лет, ее ровесник-супруг и родители, оба 62 лет, находившиеся в Chery, все жители Тюмени. Водитель первой грузовой автомашины - житель Кургана, с травмами различной степени тяжести он госпитализирован в медицинское учреждение Тюмени", — рассказали подробности в ведомстве.Автоинспекторы установили, что водитель грузовика с прицепом имеет стаж вождения 25 лет, ранее трижды привлекался к административной ответственности. Его освидетельствование на состояние опьянения проведут в больнице, ремень безопасности он не использовал."Водитель MAN, житель Казани, не пострадал. Он имеет 25-летний стаж вождения, ранее трижды привлекался к административной ответственности. Автоинспекторам он пояснил, что после удара успел вывернуть руль, избежав лобового столкновения, и сразу бросился помогать пострадавшим. Освидетельствование на состояние опьянения показало, что он был трезв", — заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250816/dtp-2035789587.html

https://rsport.ria.ru/20250815/avtobus-2035590918.html

https://ria.ru/20250817/dtp-2035877006.html

екатеринбург

тюмень

свердловская область

урал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, екатеринбург, тюмень, свердловская область, урал