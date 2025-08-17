На Урале грузовик столкнулся с иномаркой, есть погибшие
В ДТП с грузовиком на трассе Екатеринбург — Тюмень погибли 4 человека
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг — РИА Новости. Грузовик столкнулся с легковым автомобилем на трассе Екатеринбург — Тюмень, погибли четыре человека, сообщила пресс-служба свердловской Госавтоинспекции.
По данным ведомства, авария произошла в воскресенье на 267-м километре автодороги вблизи поселка Тугулым. Столкнулись грузовой автомобиль Scania с полуприцепом и легковая Chery.
"В результате аварии два человека, находившиеся в автомобиле Chery, погибли. Водитель грузовика госпитализирован в больницу Тюмени", — говорится в сообщении.
Позже в пресс-службе журналистам сообщили, что число погибших возросло до четырех человек.
"Тело четвертого пострадавшего извлечено из поврежденного автомобиля Chery", — уточнили в пресс-службе.
Позднее в Госавтоинспекции сообщили, что водитель грузовика не выдержал достаточную дистанцию и наехал на машину Chery, которую от удара отбросило на грузовик MAN — тот съехал в кювет.
"В результате ДТП погибли женщина-водитель 39 лет, ее ровесник-супруг и родители, оба 62 лет, находившиеся в Chery, все жители Тюмени. Водитель первой грузовой автомашины - житель Кургана, с травмами различной степени тяжести он госпитализирован в медицинское учреждение Тюмени", — рассказали подробности в ведомстве.
Автоинспекторы установили, что водитель грузовика с прицепом имеет стаж вождения 25 лет, ранее трижды привлекался к административной ответственности. Его освидетельствование на состояние опьянения проведут в больнице, ремень безопасности он не использовал.
"Водитель MAN, житель Казани, не пострадал. Он имеет 25-летний стаж вождения, ранее трижды привлекался к административной ответственности. Автоинспекторам он пояснил, что после удара успел вывернуть руль, избежав лобового столкновения, и сразу бросился помогать пострадавшим. Освидетельствование на состояние опьянения показало, что он был трезв", — заключили в пресс-службе.