В Красноярском крае машина врезалась в заправочную колонку, водитель погиб - РИА Новости, 17.08.2025
13:25 17.08.2025 (обновлено: 15:49 17.08.2025)
В Красноярском крае машина врезалась в заправочную колонку, водитель погиб
происшествия
красноярский край
ачинск
назарово
КРАСНОЯРСК, 17 авг - РИА Новости. Мужчина погиб в ДТП, врезавшись в заправочную колонку в Красноярском крае, иномарку от удара разорвало на части, сообщает краевой главк МВД. По данным ведомства, 35-летний водитель автомобиля Honda Torneo двигался по Южной промзоне со стороны Ачинска в сторону Назарово, когда выехал на полосу встречного движения. В результате маневра иномарку занесло, и автомобиль врезался в заправочную колонку. На предоставленном краевой полицией видео иномарку после удара разорвало на части. "В результате аварии водитель скончался от полученных травм до приезда скорой помощи. Установлено, что погибший не был пристёгнут ремнём безопасности и не имел водительского удостоверения", - говорится в сообщении. Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства ДТП.
красноярский край
ачинск
назарово
происшествия, красноярский край, ачинск, назарово
Происшествия, Красноярский край, Ачинск, Назарово
© Фото : 24_ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ/TelegramНа месте ДТП, где водитель врезался в заправочную колонку в Красноярском крае
КРАСНОЯРСК, 17 авг - РИА Новости. Мужчина погиб в ДТП, врезавшись в заправочную колонку в Красноярском крае, иномарку от удара разорвало на части, сообщает краевой главк МВД.
По данным ведомства, 35-летний водитель автомобиля Honda Torneo двигался по Южной промзоне со стороны Ачинска в сторону Назарово, когда выехал на полосу встречного движения. В результате маневра иномарку занесло, и автомобиль врезался в заправочную колонку.
На предоставленном краевой полицией видео иномарку после удара разорвало на части. "В результате аварии водитель скончался от полученных травм до приезда скорой помощи. Установлено, что погибший не был пристёгнут ремнём безопасности и не имел водительского удостоверения", - говорится в сообщении.
Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства ДТП.
