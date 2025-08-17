https://ria.ru/20250817/dtp-2035896183.html

В Красноярском крае машина врезалась в заправочную колонку, водитель погиб

В Красноярском крае машина врезалась в заправочную колонку, водитель погиб - РИА Новости, 17.08.2025

В Красноярском крае машина врезалась в заправочную колонку, водитель погиб

Мужчина погиб в ДТП, врезавшись в заправочную колонку в Красноярском крае, иномарку от удара разорвало на части, сообщает краевой главк МВД. РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T13:25:00+03:00

2025-08-17T13:25:00+03:00

2025-08-17T15:49:00+03:00

происшествия

красноярский край

ачинск

назарово

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035916845_0:180:1280:900_1920x0_80_0_0_39c53b0f109f9392aa6dfdc4d6af1a44.jpg

КРАСНОЯРСК, 17 авг - РИА Новости. Мужчина погиб в ДТП, врезавшись в заправочную колонку в Красноярском крае, иномарку от удара разорвало на части, сообщает краевой главк МВД. По данным ведомства, 35-летний водитель автомобиля Honda Torneo двигался по Южной промзоне со стороны Ачинска в сторону Назарово, когда выехал на полосу встречного движения. В результате маневра иномарку занесло, и автомобиль врезался в заправочную колонку. На предоставленном краевой полицией видео иномарку после удара разорвало на части. "В результате аварии водитель скончался от полученных травм до приезда скорой помощи. Установлено, что погибший не был пристёгнут ремнём безопасности и не имел водительского удостоверения", - говорится в сообщении. Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства ДТП.

https://ria.ru/20250817/dtp-2035877006.html

красноярский край

ачинск

назарово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярский край, ачинск, назарово