В Пермском крае столкнулись две легковушки, есть погибшие
ПЕРМЬ, 17 авг - РИА Новости. Два человека погибли и четыре пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Пермском крае, сообщает региональная Госавтоинспекция По данным ведомства, на трассе Пермь-Березники водитель автомобиля LADA выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Renault. "В результате аварии водитель и пассажир отечественного авто погибли на месте. По факту ДТП проводится проверка", - говорится в сообщении. Уточняется, что в автоаварии также травмы получили водитель и два пассажира иномарки, пассажир LADA. Все пострадавшие госпитализированы.
