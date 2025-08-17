https://ria.ru/20250817/dtp-2035888407.html

В Пермском крае столкнулись две легковушки, есть погибшие

ПЕРМЬ, 17 авг - РИА Новости. Два человека погибли и четыре пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Пермском крае, сообщает региональная Госавтоинспекция По данным ведомства, на трассе Пермь-Березники водитель автомобиля LADA выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Renault. "В результате аварии водитель и пассажир отечественного авто погибли на месте. По факту ДТП проводится проверка", - говорится в сообщении. Уточняется, что в автоаварии также травмы получили водитель и два пассажира иномарки, пассажир LADA. Все пострадавшие госпитализированы.

