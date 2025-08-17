Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае столкнулись две легковушки, есть погибшие
12:43 17.08.2025 (обновлено: 13:04 17.08.2025)
В Пермском крае столкнулись две легковушки, есть погибшие
В Пермском крае столкнулись две легковушки, есть погибшие - РИА Новости, 17.08.2025
В Пермском крае столкнулись две легковушки, есть погибшие
Два человека погибли и четыре пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Пермском крае, сообщает региональная Госавтоинспекция РИА Новости, 17.08.2025
происшествия
пермский край
ПЕРМЬ, 17 авг - РИА Новости. Два человека погибли и четыре пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Пермском крае, сообщает региональная Госавтоинспекция По данным ведомства, на трассе Пермь-Березники водитель автомобиля LADA выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Renault. "В результате аварии водитель и пассажир отечественного авто погибли на месте. По факту ДТП проводится проверка", - говорится в сообщении. Уточняется, что в автоаварии также травмы получили водитель и два пассажира иномарки, пассажир LADA. Все пострадавшие госпитализированы.
пермский край
происшествия, пермский край
Происшествия, Пермский край
В Пермском крае столкнулись две легковушки, есть погибшие

В Пермском крае 2 человека погибли и 4 пострадали в ДТП с 2 легковушками

ПЕРМЬ, 17 авг - РИА Новости. Два человека погибли и четыре пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Пермском крае, сообщает региональная Госавтоинспекция
По данным ведомства, на трассе Пермь-Березники водитель автомобиля LADA выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Renault.
"В результате аварии водитель и пассажир отечественного авто погибли на месте. По факту ДТП проводится проверка", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в автоаварии также травмы получили водитель и два пассажира иномарки, пассажир LADA. Все пострадавшие госпитализированы.
ПроисшествияПермский край
 
 
loader
