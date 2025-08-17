https://ria.ru/20250817/dtp-2035877006.html

В Сочи УАЗ с туристами попал в ДТП, есть пострадавшие

В Сочи УАЗ с туристами попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 17.08.2025

В Сочи УАЗ с туристами попал в ДТП, есть пострадавшие

Экскурсионный автомобиль УАЗ, перевозивший группу туристов, перевернулся на горной дороге в Сочи, пострадали пять человек, в том числе один несовершеннолетний,... РИА Новости, 17.08.2025

СОЧИ, 17 авг — РИА Новости. Экскурсионный автомобиль УАЗ, перевозивший группу туристов, перевернулся на горной дороге в Сочи, пострадали пять человек, в том числе один несовершеннолетний, сообщили в прокуратуре Краснодарского края."Сегодня, 17 августа 2025 года, в районе села Красная Воля произошло опрокидывание экскурсионного автомобиля УАЗ, перевозившего группу туристов. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе один несовершеннолетний", — говорится в сообщении.В краевом управлении МВД сообщили, что водитель УАЗа не справился с управлением.Пассажиры, получившие травмы, а также пострадавший водитель доставлены в медучреждение для оказания помощи, добавили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.По факту ДТП прокуратура Адлерского района Сочи проводит проверку, в ходе которой даст оценку законности организованной туристической деятельности (джиппинга), а также соблюдение требований в сфере безопасности оказания услуг.

