В Сочи УАЗ с туристами попал в ДТП, есть пострадавшие
Туризм
 
11:18 17.08.2025 (обновлено: 15:26 17.08.2025)
В Сочи УАЗ с туристами попал в ДТП, есть пострадавшие
В Сочи УАЗ с туристами попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 17.08.2025
В Сочи УАЗ с туристами попал в ДТП, есть пострадавшие
Экскурсионный автомобиль УАЗ, перевозивший группу туристов, перевернулся на горной дороге в Сочи, пострадали пять человек, в том числе один несовершеннолетний,... РИА Новости, 17.08.2025
СОЧИ, 17 авг — РИА Новости. Экскурсионный автомобиль УАЗ, перевозивший группу туристов, перевернулся на горной дороге в Сочи, пострадали пять человек, в том числе один несовершеннолетний, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.&quot;Сегодня, 17 августа 2025 года, в районе села Красная Воля произошло опрокидывание экскурсионного автомобиля УАЗ, перевозившего группу туристов. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе один несовершеннолетний&quot;, — говорится в сообщении.В краевом управлении МВД сообщили, что водитель УАЗа не справился с управлением.Пассажиры, получившие травмы, а также пострадавший водитель доставлены в медучреждение для оказания помощи, добавили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.По факту ДТП прокуратура Адлерского района Сочи проводит проверку, в ходе которой даст оценку законности организованной туристической деятельности (джиппинга), а также соблюдение требований в сфере безопасности оказания услуг.
В Сочи УАЗ с туристами попал в ДТП, есть пострадавшие

В Сочи УАЗ с туристами перевернулся на горной дороге, 5 человек пострадали

СОЧИ, 17 авг — РИА Новости. Экскурсионный автомобиль УАЗ, перевозивший группу туристов, перевернулся на горной дороге в Сочи, пострадали пять человек, в том числе один несовершеннолетний, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
"Сегодня, 17 августа 2025 года, в районе села Красная Воля произошло опрокидывание экскурсионного автомобиля УАЗ, перевозившего группу туристов. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе один несовершеннолетний", — говорится в сообщении.

В краевом управлении МВД сообщили, что водитель УАЗа не справился с управлением.
Пассажиры, получившие травмы, а также пострадавший водитель доставлены в медучреждение для оказания помощи, добавили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
По факту ДТП прокуратура Адлерского района Сочи проводит проверку, в ходе которой даст оценку законности организованной туристической деятельности (джиппинга), а также соблюдение требований в сфере безопасности оказания услуг.
