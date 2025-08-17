https://ria.ru/20250817/drony-2035839041.html

Российский боец уничтожил несколько украинских FPV-дронов из пулемета

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Ефрейтор Максим Мингазудинов, сопровождая группу российских военнослужащих, уничтожил несколько атакующих украинских БПЛА, тем самым не допустив потерь в боевой группе, сообщило Минобороны России в воскресенье. По данным МО, в ходе выполнения боевой задачи по сопровождению и охране группы военнослужащих до занимаемых ими боевых позиций и оценке обстановки на одном из участков фронта группа Мингазудинова попала под воздействие ударных БПЛА противника. "Обнаружив в небе вражеские FPV-дроны, ефрейтор Мингазудинов уничтожил несколько БПЛА пулеметными очередями из имеющегося стрелкового вооружения, не допустив потерь среди сопровождаемого им личного состава", - говорится в сообщении российского министерства. МО добавило, что благодаря отваге, смелым действиям и профессионализму ефрейтора группе удалось без потерь добраться до заданных позиций и успешно выполнить дальнейшие боевые задачи. За отвагу и самоотверженное выполнение воинского долга в ходе проведения СВО Мингазудинов представлен к награждению государственной наградой, подчеркнуло Минобороны.

