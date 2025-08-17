ВС России не покинули позиции после трех ударов по окопу, сообщил боец

https://ria.ru/20250817/dron-2035937324.html
МЕЛИТОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Операторы дронов ВСУ три раза поразили блиндаж с группой бойцов 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр", безуспешно пытаясь выбить их с позиций, рассказал журналистам старший стрелок штурмового отряда 71-го полка с позывным "Суетолог". "Как-то раз они меня спалили и началось воздействие FPV (дронов - ред.). Штуки три (ударили - ред.). После этого они перестали, подумав, что меня уже нет в живых. Потом прилетели опять. Но хвала Всевышнему, как видите, живой и здоровый, вернулся", - рассказал он, добавив, что в тот момент находился на передовых позициях с группой бойцов. По словам бойца, после прямых попаданий в окоп группа не оставила позиций, потому что на следующий день операторы БПЛА ВСУ снова нанесли два прямых удара с помощью дронов-камикадзе. "Всего было штук пять FPV. В один день трижды. Потом, на другой день, дважды. Потом еще были сбросы. Но ничего у них не вышло", – рассказал он. Боец отметил, что его и группу спасло то, что они тщательно окопались, не впадали в панику и сохраняли холодный рассудок. "Окапывался в "лисью нору", что еще там можно делать, укрывался и максимально работал мозгами. Очень полезно думать, особенно, когда тебя пытаются разобрать на части", – пояснил он. Также он отметил, что группа постоянно находилась на связи с командирами, а операторы дронов ВСУ доставляли бойцам еду, воду и все необходимое.
