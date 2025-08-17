В небе над Донецком прогремели взрывы

Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:03 17.08.2025
В небе над Донецком прозвучали не менее трех взрывов, передает корреспондент РИА Новости.
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. В небе над Донецком прозвучали не менее трех взрывов, передает корреспондент РИА Новости. Взрывы в небе были слышны в нескольких районах города.
происшествия, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика
Донецк
Донецк
ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. В небе над Донецком прозвучали не менее трех взрывов, передает корреспондент РИА Новости.
Взрывы в небе были слышны в нескольких районах города.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
