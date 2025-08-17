https://ria.ru/20250817/donetsk-2035892944.html
В небе над Донецком прогремели взрывы
В небе над Донецком прогремели взрывы - РИА Новости, 17.08.2025
В небе над Донецком прогремели взрывы
В небе над Донецком прозвучали не менее трех взрывов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T13:03:00+03:00
2025-08-17T13:03:00+03:00
2025-08-17T13:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815233021_0:0:3056:1718_1920x0_80_0_0_2da488e62791e8df99bc6a6102acfaab.jpg
ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. В небе над Донецком прозвучали не менее трех взрывов, передает корреспондент РИА Новости. Взрывы в небе были слышны в нескольких районах города.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815233021_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_69fc372ac8b7e8cb7bf4f39d30f48587.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика
В небе над Донецком прогремели взрывы
В небе над Донецком прогремело не менее трех взрывов