В ДНР при атаке БПЛА пострадал мирный житель

В ДНР при атаке БПЛА пострадал мирный житель - РИА Новости, 17.08.2025

В ДНР при атаке БПЛА пострадал мирный житель

17.08.2025

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Мирный житель тяжело ранен в городе Светлодарск в ДНР в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Населенный пункт Светлодарск (городской округ Дебальцево): в результате сброса ВОП с БПЛА по улице Южной проведении строительных работ тяжело ранен сотрудник строительной компании ООО "Шахтострой" - мужчина 1982 года рождения", - говорится в сообщении управления в Telegram-канале.

