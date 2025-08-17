Рейтинг@Mail.ru
В ДНР при атаке БПЛА пострадал мирный житель
Специальная военная операция на Украине
 
22:24 17.08.2025
В ДНР при атаке БПЛА пострадал мирный житель
В ДНР при атаке БПЛА пострадал мирный житель
специальная военная операция на украине
происшествия
светлодарск
донецкая народная республика
украина
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Мирный житель тяжело ранен в городе Светлодарск в ДНР в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Населенный пункт Светлодарск (городской округ Дебальцево): в результате сброса ВОП с БПЛА по улице Южной проведении строительных работ тяжело ранен сотрудник строительной компании ООО "Шахтострой" - мужчина 1982 года рождения", - говорится в сообщении управления в Telegram-канале.
происшествия, светлодарск, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Светлодарск, Донецкая Народная Республика, Украина
В Светлодарске в ДНР при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА ранен мужчина

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Мирный житель тяжело ранен в городе Светлодарск в ДНР в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Населенный пункт Светлодарск (городской округ Дебальцево): в результате сброса ВОП с БПЛА по улице Южной проведении строительных работ тяжело ранен сотрудник строительной компании ООО "Шахтострой" - мужчина 1982 года рождения", - говорится в сообщении управления в Telegram-канале.
ВС России уничтожили блиндаж с боевиками ВСУ в ДНР
ВС России уничтожили блиндаж с боевиками ВСУ в ДНР
