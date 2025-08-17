https://ria.ru/20250817/dnr-2035953773.html
В ДНР при атаке БПЛА пострадал мирный житель
В ДНР при атаке БПЛА пострадал мирный житель
2025-08-17T22:24:00+03:00
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Мирный житель тяжело ранен в городе Светлодарск в ДНР в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Населенный пункт Светлодарск (городской округ Дебальцево): в результате сброса ВОП с БПЛА по улице Южной проведении строительных работ тяжело ранен сотрудник строительной компании ООО "Шахтострой" - мужчина 1982 года рождения", - говорится в сообщении управления в Telegram-канале.
