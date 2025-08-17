Рейтинг@Mail.ru
ВС России улучшают позиции на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:17 17.08.2025
https://ria.ru/20250817/dnr-2035948582.html
ВС России улучшают позиции на Краснолиманском направлении
ВС России улучшают позиции на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 17.08.2025
ВС России улучшают позиции на Краснолиманском направлении
ВС РФ улучшают позиции в Шандриголово и в Среднем на краснолиманском направлении в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T21:17:00+03:00
2025-08-17T21:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799239250_0:372:1955:1472_1920x0_80_0_0_94dde38a7fa1cd41068fdf67812941ac.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. ВС РФ улучшают позиции в Шандриголово и в Среднем на краснолиманском направлении в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Краснолиманское направление. Здесь мы видим, что поступает информация об улучшающихся позициях в Шандриголово и в Среднем. Ну и в целом еще есть ряд таких более локальных участков, где также наши подразделения улучшили свои позиции", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20250817/spetsoperatsiya-2035920111.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799239250_0:307:1890:1725_1920x0_80_0_0_40588317bd67ecfbe378b3ad8d0be364.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ
ВС России улучшают позиции на Краснолиманском направлении

Пушилин: ВС России улучшают позиции на Краснолиманском направлении в ДНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. ВС РФ улучшают позиции в Шандриголово и в Среднем на краснолиманском направлении в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Краснолиманское направление. Здесь мы видим, что поступает информация об улучшающихся позициях в Шандриголово и в Среднем. Ну и в целом еще есть ряд таких более локальных участков, где также наши подразделения улучшили свои позиции", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.08.2025
Вчера, 16:13
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала