https://ria.ru/20250817/dnr-2035948582.html
ВС России улучшают позиции на Краснолиманском направлении
ВС России улучшают позиции на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 17.08.2025
ВС России улучшают позиции на Краснолиманском направлении
ВС РФ улучшают позиции в Шандриголово и в Среднем на краснолиманском направлении в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T21:17:00+03:00
2025-08-17T21:17:00+03:00
2025-08-17T21:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799239250_0:372:1955:1472_1920x0_80_0_0_94dde38a7fa1cd41068fdf67812941ac.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. ВС РФ улучшают позиции в Шандриголово и в Среднем на краснолиманском направлении в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Краснолиманское направление. Здесь мы видим, что поступает информация об улучшающихся позициях в Шандриголово и в Среднем. Ну и в целом еще есть ряд таких более локальных участков, где также наши подразделения улучшили свои позиции", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20250817/spetsoperatsiya-2035920111.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799239250_0:307:1890:1725_1920x0_80_0_0_40588317bd67ecfbe378b3ad8d0be364.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ
ВС России улучшают позиции на Краснолиманском направлении
Пушилин: ВС России улучшают позиции на Краснолиманском направлении в ДНР