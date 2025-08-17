https://ria.ru/20250817/dnr-2035845277.html
ВСУ 15 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ 15 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 17.08.2025
ВСУ 15 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 15 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 18 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T01:23:00+03:00
2025-08-17T01:23:00+03:00
2025-08-17T01:34:00+03:00
происшествия
украина
донецкая народная республика
ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Украинские войска 15 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 18 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Пятнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. В частности, девять атак пришлось на горловское направление, на ясиноватское и макеевское - по две атаки. Отмечается, что всего было выпущено 18 боеприпасов. Информация о гибели мирных жителей не поступала. За предыдущие сутки было зафиксировано 26 обстрелов.
украина
донецкая народная республика
Новости
ru-RU
ВСУ 15 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
