ВСУ 15 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 15 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 18 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T01:23:00+03:00

2025-08-17T01:23:00+03:00

2025-08-17T01:34:00+03:00

происшествия

украина

донецкая народная республика

ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Украинские войска 15 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 18 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Пятнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. В частности, девять атак пришлось на горловское направление, на ясиноватское и макеевское - по две атаки. Отмечается, что всего было выпущено 18 боеприпасов. Информация о гибели мирных жителей не поступала. За предыдущие сутки было зафиксировано 26 обстрелов.

