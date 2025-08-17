https://ria.ru/20250817/dmitriev-2035866200.html
Дмитриев заметил панику у западных союзников Украины
Дмитриев заметил панику у западных союзников Украины - РИА Новости, 17.08.2025
Дмитриев заметил панику у западных союзников Украины
Сторонников конфликта на Украине охватила тревога на фоне предстоящих переговоров Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, заявил глава РФПИ... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T09:21:00+03:00
2025-08-17T09:21:00+03:00
2025-08-17T10:59:00+03:00
в мире
дональд трамп
владимир зеленский
украина
европа
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2532d8677837025fa40b8e6464b0f87c.jpg
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Сторонников конфликта на Украине охватила тревога на фоне предстоящих переговоров Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев."Европейские и британские сторонники конфликта в панике", — написал он в Telegram-канале.Так чиновник отреагировал на публикации Politico и Bild, в которых делаются прогнозы о том, кто из европейских лидеров может поехать на переговоры: президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц или британский премьер Кир Стармер.Телеканал CNN в субботу объявил, что на встрече будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Ожидается, что к переговорам в Белом доме присоединится один европейский лидер, но пока остается неясным, кто именно. По данным издания Politico, это может быть президент Финляндии Александр Стубб.Переговоры на АляскеВ ночь на субботу президенты Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.Президенты заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. По словам главы Белого дома, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться.Трамп также призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, возможность мира зависит от него и европейских стран. Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
https://ria.ru/20250817/ukraina-2035869455.html
https://ria.ru/20250817/tramp-2035834551.html
https://ria.ru/20250816/putin-2035793367.html
украина
европа
франция
сша
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_edaf44885148523b5fcf469c6fc50114.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, владимир зеленский, украина, европа, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, франция, сша, аляска, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина, Европа, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Франция, США, Аляска, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Дмитриев заметил панику у западных союзников Украины
Дмитриев заявил о панике у сторонников конфликта на Украине