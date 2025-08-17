https://ria.ru/20250817/dmitriev-2035866200.html

Дмитриев заметил панику у западных союзников Украины

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Сторонников конфликта на Украине охватила тревога на фоне предстоящих переговоров Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев."Европейские и британские сторонники конфликта в панике", — написал он в Telegram-канале.Так чиновник отреагировал на публикации Politico и Bild, в которых делаются прогнозы о том, кто из европейских лидеров может поехать на переговоры: президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц или британский премьер Кир Стармер.Телеканал CNN в субботу объявил, что на встрече будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Ожидается, что к переговорам в Белом доме присоединится один европейский лидер, но пока остается неясным, кто именно. По данным издания Politico, это может быть президент Финляндии Александр Стубб.Переговоры на АляскеВ ночь на субботу президенты Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.Президенты заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. По словам главы Белого дома, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться.Трамп также призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, возможность мира зависит от него и европейских стран. Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

