Жертве мошеннической схемы удалось вернуть деньги - РИА Новости, 17.08.2025
01:13 17.08.2025
Жертве мошеннической схемы удалось вернуть деньги
2025-08-17T01:13:00+03:00
2025-08-17T01:13:00+03:00
общество
россия
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Жителю Подмосковья, ставшему жертвой мошеннической схемы с онлайн-обучением, удалось вернуть свои деньги благодаря помощи юристов Общественной палаты РФ (ОП РФ), рассказал РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. В феврале 2025 года в ходе приема граждан, пострадавших от телефонных и интернет-мошенников, в ОП РФ обратился заявитель, заключивший летом 2024 года договор на оказание платных образовательных услуг в дистанционном формате. В рамках промоакции на его имя был оформлен целевой займ на обучение. Несмотря на то, что процесс обучения так и не стартовал, мужчина продолжал выплачивать займ. "На первый прием в феврале 2025 года обратился мужчина с просьбой оказать помощь во взыскании денежных средств с онлайн-университета. Суть дела состояла в следующем: заявитель в июле 2024 года заключил договор об оказании платных образовательных услуг с онлайн-университетом. Последний на его имя оформил целевой займ на обучение, так как это являлось одним из обязательных условий промоакции. Однако, обучение так и не началось, а мужчина продолжал платить займ за неоказанную ему образовательную услугу", - рассказал Машаров. По словам Машарова, юристы подготовили исковое заявление о взыскании стоимости неоказанной услуги. Из материалов суда следует, что 3 июля 2024 года истец перечислил на счет образовательной организации 141 624 рубля, полученные по договору займа с микрофинансовой компанией, заключенному 27 июня того же года. В иске он просил вернуть 132 958 рублей, компенсировать моральный вред в размере 50 тысяч рублей и взыскать штраф в размере 50% от присужденной суммы за неудовлетворение требований в добровольном порядке. Ранее организация добровольно вернула лишь 35 тысяч рублей. "Завершением всей истории стало удовлетворение Чеховским городским судом Московской области искового заявления. Решение вступило в силу и обжаловано не было. По такой схеме к псевдообучению были привлечены десятки граждан, которым в итоге не было оказано обучение и большинству из них также пришлось платить оформленные на них займы", - добавил Машаров. Член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов напомнил, что гражданам следует избегать перехода по сомнительным ссылкам, а в случае обращения к онлайн-университетам или образовательным центрам проверять наличие лицензии, дату учреждения и репутацию в интернете. По его словам, подобные случаи дистанционного мошенничества можно пресекать, отстаивая свои права в суде.
россия
московская область (подмосковье)
общество, россия, московская область (подмосковье)
Общество, Россия, Московская область (Подмосковье)
Жертве мошеннической схемы удалось вернуть деньги

В ОП помогли жителю Подмосковья вернуть деньги за онлайн-обучение

© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Общественной палаты РФ в Москве
Здание Общественной палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Жителю Подмосковья, ставшему жертвой мошеннической схемы с онлайн-обучением, удалось вернуть свои деньги благодаря помощи юристов Общественной палаты РФ (ОП РФ), рассказал РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
В феврале 2025 года в ходе приема граждан, пострадавших от телефонных и интернет-мошенников, в ОП РФ обратился заявитель, заключивший летом 2024 года договор на оказание платных образовательных услуг в дистанционном формате. В рамках промоакции на его имя был оформлен целевой займ на обучение. Несмотря на то, что процесс обучения так и не стартовал, мужчина продолжал выплачивать займ.
"На первый прием в феврале 2025 года обратился мужчина с просьбой оказать помощь во взыскании денежных средств с онлайн-университета. Суть дела состояла в следующем: заявитель в июле 2024 года заключил договор об оказании платных образовательных услуг с онлайн-университетом. Последний на его имя оформил целевой займ на обучение, так как это являлось одним из обязательных условий промоакции. Однако, обучение так и не началось, а мужчина продолжал платить займ за неоказанную ему образовательную услугу", - рассказал Машаров.
По словам Машарова, юристы подготовили исковое заявление о взыскании стоимости неоказанной услуги. Из материалов суда следует, что 3 июля 2024 года истец перечислил на счет образовательной организации 141 624 рубля, полученные по договору займа с микрофинансовой компанией, заключенному 27 июня того же года. В иске он просил вернуть 132 958 рублей, компенсировать моральный вред в размере 50 тысяч рублей и взыскать штраф в размере 50% от присужденной суммы за неудовлетворение требований в добровольном порядке. Ранее организация добровольно вернула лишь 35 тысяч рублей.
"Завершением всей истории стало удовлетворение Чеховским городским судом Московской области искового заявления. Решение вступило в силу и обжаловано не было. По такой схеме к псевдообучению были привлечены десятки граждан, которым в итоге не было оказано обучение и большинству из них также пришлось платить оформленные на них займы", - добавил Машаров.
Член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов напомнил, что гражданам следует избегать перехода по сомнительным ссылкам, а в случае обращения к онлайн-университетам или образовательным центрам проверять наличие лицензии, дату учреждения и репутацию в интернете. По его словам, подобные случаи дистанционного мошенничества можно пресекать, отстаивая свои права в суде.
