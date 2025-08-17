Рейтинг@Mail.ru
Нижегородский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников - РИА Новости, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:21 17.08.2025
https://ria.ru/20250817/bpla-2035877193.html
Нижегородский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников
Нижегородский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников - РИА Новости, 17.08.2025
Нижегородский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников
Вооруженные силы ночью отбили атаку украинских беспилотников на предприятие в Нижегородской области, сообщил глава региона Глеб Никитин в Telegram-канале. РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T11:21:00+03:00
2025-08-17T11:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
глеб никитин
нижегородская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112511_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_7114af93f283ff0242d6402525b6c10e.jpg
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Вооруженные силы ночью отбили атаку украинских беспилотников на предприятие в Нижегородской области, сообщил глава региона Глеб Никитин в Telegram-канале."Сегодня ночью была отражена атака БПЛА, которые были направлены в сторону промпредприятия", — говорится в публикации.По словам Никитина, обошлось без пострадавших.Утром Министерство обороны отчиталось, что средства противовоздушной обороны уничтожили или перехватили за минувшую ночь 46 беспилотников над российскими регионами. Из них 14 — над территорией Нижегородской области.Украинские войска почти ежедневно пытаются атаковать объекты в России при помощи БПЛА, силы ПВО пресекают их действия.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
нижегородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112511_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_78683cc1ab8c769a46622f20bf7bad56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, глеб никитин, нижегородская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Глеб Никитин, Нижегородская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Нижегородский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников

Никитин: атака дронов на предприятие Нижегородской области обошлась без жертв

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Вооруженные силы ночью отбили атаку украинских беспилотников на предприятие в Нижегородской области, сообщил глава региона Глеб Никитин в Telegram-канале.
"Сегодня ночью была отражена атака БПЛА, которые были направлены в сторону промпредприятия", — говорится в публикации.
По словам Никитина, обошлось без пострадавших.
Утром Министерство обороны отчиталось, что средства противовоздушной обороны уничтожили или перехватили за минувшую ночь 46 беспилотников над российскими регионами. Из них 14 — над территорией Нижегородской области.
Украинские войска почти ежедневно пытаются атаковать объекты в России при помощи БПЛА, силы ПВО пресекают их действия.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГлеб НикитинНижегородская областьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала