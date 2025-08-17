https://ria.ru/20250817/bpla-2035877193.html

Нижегородский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников

Вооруженные силы ночью отбили атаку украинских беспилотников на предприятие в Нижегородской области, сообщил глава региона Глеб Никитин в Telegram-канале. РИА Новости, 17.08.2025

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Вооруженные силы ночью отбили атаку украинских беспилотников на предприятие в Нижегородской области, сообщил глава региона Глеб Никитин в Telegram-канале."Сегодня ночью была отражена атака БПЛА, которые были направлены в сторону промпредприятия", — говорится в публикации.По словам Никитина, обошлось без пострадавших.Утром Министерство обороны отчиталось, что средства противовоздушной обороны уничтожили или перехватили за минувшую ночь 46 беспилотников над российскими регионами. Из них 14 — над территорией Нижегородской области.Украинские войска почти ежедневно пытаются атаковать объекты в России при помощи БПЛА, силы ПВО пресекают их действия.

