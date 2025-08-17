Рейтинг@Mail.ru
В Боливии начались выборы президента
15:32 17.08.2025 (обновлено: 15:43 17.08.2025)
В Боливии начались выборы президента
В Боливии начались выборы президента - РИА Новости, 17.08.2025
В Боливии начались выборы президента
Голосование на выборах президента началось в Боливии, оно продлится восемь часов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.08.2025
ЛА-ПАС, 17 авг - РИА Новости. Голосование на выборах президента началось в Боливии, оно продлится восемь часов, передает корреспондент РИА Новости. За главное место в стране будут бороться восемь кандидатов. Это представители правых сил предприниматель Самуэль Дория Медина, экс-президент Боливии Хорхе Кирога, мэр города Кочабамба Манфред Рейес Вилья, сенатор Родриго Пас, политик Джонни Фернандес, инженер Павел Арасена. От левых сил выставили свои кандидатуры глава сената Андронико Родригес и экс-глава МВД Эдуардо дель Кастильо. Боливийцы на выборах в воскресенье впервые за 20 лет могут вернуть власть правым в стране, именно они занимают первые строчки в опросах. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать больше 50% голосов или 40% с разрывом от следующего кандидата в 10%. В противном случае состоится второй тур, он намечен на 19 октября. Победитель на выборах вступит в полномочия 8 ноября на срок в пять лет.
В Боливии начались выборы президента

В Боливии началось голосование на президентских выборах

ЛА-ПАС, 17 авг - РИА Новости. Голосование на выборах президента началось в Боливии, оно продлится восемь часов, передает корреспондент РИА Новости.
За главное место в стране будут бороться восемь кандидатов. Это представители правых сил предприниматель Самуэль Дория Медина, экс-президент Боливии Хорхе Кирога, мэр города Кочабамба Манфред Рейес Вилья, сенатор Родриго Пас, политик Джонни Фернандес, инженер Павел Арасена. От левых сил выставили свои кандидатуры глава сената Андронико Родригес и экс-глава МВД Эдуардо дель Кастильо.
