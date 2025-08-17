В Боливии начались выборы президента
В Боливии началось голосование на президентских выборах
© AP Photo / Natacha PisarenkoГолосование на избирательном участке во время выборов президента в Боливии. 17 августа 2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
ЛА-ПАС, 17 авг - РИА Новости. Голосование на выборах президента началось в Боливии, оно продлится восемь часов, передает корреспондент РИА Новости.
За главное место в стране будут бороться восемь кандидатов. Это представители правых сил предприниматель Самуэль Дория Медина, экс-президент Боливии Хорхе Кирога, мэр города Кочабамба Манфред Рейес Вилья, сенатор Родриго Пас, политик Джонни Фернандес, инженер Павел Арасена. От левых сил выставили свои кандидатуры глава сената Андронико Родригес и экс-глава МВД Эдуардо дель Кастильо.
Боливийцы на выборах в воскресенье впервые за 20 лет могут вернуть власть правым в стране, именно они занимают первые строчки в опросах.
Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать больше 50% голосов или 40% с разрывом от следующего кандидата в 10%. В противном случае состоится второй тур, он намечен на 19 октября.
Победитель на выборах вступит в полномочия 8 ноября на срок в пять лет.