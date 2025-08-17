https://ria.ru/20250817/bespilotniki-2035867004.html
Нижегородский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников ВСУ
Нижегородский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников ВСУ - РИА Новости, 17.08.2025
Нижегородский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников ВСУ
17.08.2025
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 авг — РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников в Нижегородской области, сообщил губернатор Глеб Никитин."Сегодня ночью была отражена атака БПЛА, которые были направлены в сторону промпредприятия", — написал он в Telegram-канале.По информации Никитина, пострадавших нет.Всего за ночь над Россией сбили 46 беспилотников. Из них Нижегородской областью — 14.
