ПВО за ночь сбила 46 БПЛА ВСУ
ПВО за ночь сбила 46 БПЛА ВСУ - РИА Новости, 17.08.2025
ПВО за ночь сбила 46 БПЛА ВСУ
ПВО за ночь уничтожила 46 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T07:15:00+03:00
2025-08-17T07:15:00+03:00
2025-08-17T07:19:00+03:00
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. ПВО за ночь уничтожила 46 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."В течение прошедшей ночи с 22.55 мск 16 августа до 06.00 мск 17 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 16 - над территорией Белгородской области, 14 - над территорией Нижегородской области, девять - над территорией Воронежской области, три - над территорией Брянской области и по одному над территориями Курской, Орловской, Калужской и Смоленской областей", - говорится в сообщении.
