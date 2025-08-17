Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Днепра" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 17.08.2025
Бойцы "Днепра" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
херсонская область
днепр (река)
вооруженные силы украины
ГЕНИЧЕСК, 17 авг - РИА Новости. Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с помощью БПЛА "Молния" уничтожил украинский пункт управления БПЛА вместе с его личным составом, сообщило журналистам Минобороны России. "Оператором разведывательного беспилотника был выявлен неоднократный запуск различных ударных дронов из жилой постройки, где украинские боевики соорудили пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра в Херсонской области. После передачи координат было принято решение применить по цели ударный беспилотник самолетного типа "Молния". В результате сокрушительного удара пункт управления БПЛА ВСУ с его личным составом был уничтожен", - говорится в сообщении министерства. Расчеты БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают пункты управления БПЛА ВСУ, пункты временной дислокации, артиллерийские орудия, минометы, бронетехнику, плавсредства и личный состав боевиков киевского режима в Херсонской области, подчеркнуло МО. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
россия
херсонская область
днепр (река)
безопасность, россия, херсонская область , днепр (река), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Херсонская область , Днепр (река), Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
ГЕНИЧЕСК, 17 авг - РИА Новости. Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с помощью БПЛА "Молния" уничтожил украинский пункт управления БПЛА вместе с его личным составом, сообщило журналистам Минобороны России.
"Оператором разведывательного беспилотника был выявлен неоднократный запуск различных ударных дронов из жилой постройки, где украинские боевики соорудили пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра в Херсонской области. После передачи координат было принято решение применить по цели ударный беспилотник самолетного типа "Молния". В результате сокрушительного удара пункт управления БПЛА ВСУ с его личным составом был уничтожен", - говорится в сообщении министерства.
Расчеты БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают пункты управления БПЛА ВСУ, пункты временной дислокации, артиллерийские орудия, минометы, бронетехнику, плавсредства и личный состав боевиков киевского режима в Херсонской области, подчеркнуло МО.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
