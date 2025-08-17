https://ria.ru/20250817/bespilotniki-2035850963.html
В Мордовии объявили опасность атаки БПЛА
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявили в Мордовии, сообщает правительство республики. "Уважаемые жители! Внимание! Беспилотная опасность на территории Республики Мордовия", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства региона.
