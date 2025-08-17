https://ria.ru/20250817/bespilotniki-2035848869.html
В Липецкой области объявили красный уровень угрозы БПЛА
В Липецкой области объявили красный уровень угрозы БПЛА
Красный уровень угрозы атаки беспилотников объявлен на всей территории Липецкой области, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 17.08.2025
липецкая область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Красный уровень угрозы атаки беспилотников объявлен на всей территории Липецкой области, сообщило ГУ МЧС по региону. "Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" по Липецкой области", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
липецкая область
липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Липецкая область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
