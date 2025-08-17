https://ria.ru/20250817/bespilotniki-2035848869.html

В Липецкой области объявили красный уровень угрозы БПЛА

В Липецкой области объявили красный уровень угрозы БПЛА - РИА Новости, 17.08.2025

В Липецкой области объявили красный уровень угрозы БПЛА

Красный уровень угрозы атаки беспилотников объявлен на всей территории Липецкой области, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 17.08.2025

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Красный уровень угрозы атаки беспилотников объявлен на всей территории Липецкой области, сообщило ГУ МЧС по региону. "Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" по Липецкой области", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

