В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности
2025-08-17T01:17:00+03:00
2025-08-17T01:17:00+03:00
2025-08-17T01:18:00+03:00
пензенская область
олег мельниченко
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Режим беспилотной опасности ввели на территории Пензенской области, сообщил глава региона Олег Мельниченко. "На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность". В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета. Телефон экстренных служб - 112", - написал Мельниченко в своем Telegram-канале.
пензенская область
