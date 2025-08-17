Рейтинг@Mail.ru
На форуме БПЛА представили модернизированный робототехнический комплекс - РИА Новости, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
 
17:50 17.08.2025
https://ria.ru/20250817/bespilotnik-2035932320.html
На форуме БПЛА представили модернизированный робототехнический комплекс
На форуме БПЛА представили модернизированный робототехнический комплекс - РИА Новости, 17.08.2025
На форуме БПЛА представили модернизированный робототехнический комплекс
Модернизированный робототехнический комплекс, работающий на оптоволокне и способный наносить высокоточные удары по противнику, представлен на форуме БПЛА,... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T17:50:00+03:00
2025-08-17T17:50:00+03:00
новое оружие россии
безопасность
россия
беспилотники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035931614_182:0:2509:1309_1920x0_80_0_0_ea5214bc46ad351b901e68c82f9143ba.jpg
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Модернизированный робототехнический комплекс, работающий на оптоволокне и способный наносить высокоточные удары по противнику, представлен на форуме БПЛА, передаёт корреспондент РИА Новости. Международный форум "Беспилотные системы: технологии будущего" проходит с 7 по 17 августа. На нем разработчики, производители и эксплуатанты беспилотных и роботизированных систем со всей России представили свои инновационные разработки и технические достижения. Научно-производственный центр "Ушкуйник" продемонстрировал робототехнический комплекс нового поколения, работающий на оптоволокне. "Первый шаг — это был наш знаменитый "дрон на ниточке", который мог пролететь сначала 10, потом 15, сейчас уже 23 километра. Мы решили сделать на его основе робототехнические комплексы. Вот один из них - "поженить" вместе два робота. Здесь платформа, ездящая на базе гусениц от Burano. Она несет два (дрона – ред.), мы уже разработали новую пусковую систему на четыре оптоволоконных дрона. Сама платформа имеет двойную систему управления на радиоуправлении и на оптоволокне", - отметил в беседе с агентством заместитель генерального директора НПЦ "Ушкуйник" Михаил Владимирский. Он добавил, что на робототехническом комплексе сзади установлена катушка с армированным оптоволокном на 10 километров, что позволяет комплексу действовать по следующему сценарию. "Сценарий применения следующий: платформа выходит на боевую позицию, но, возможно, в серую зону, то есть уходит далеко от позиции своих, и с нее стартуют уже ударные дроны, каждый из которых имеет катушку на 15 километров, таким образом общая дальность у нас увеличивается до 25 километров – это дальность гаубичного выстрела. При этом мы имеем четыре высокоточных поражения", - подчеркнул Владимирский. Представитель компании-производителя отметил, что платформа способна на радиоуправлении вернуться в безопасное место и использоваться снова для того, чтобы доставлять системы ретрансляции для обычных дронов или для армейской связи, также система может забирать раненых. Как заявил РИА Новости ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов, "Ушкуйник" был той компанией, которой удалось успешно внедрить в практику военного применения такое инновационное решение, как дрон, управляемый по оптоволокну. "Можно сказать, что это было переосмыслением противотанковых ракет с проводным управлением, но это было сделано на новом технологическом уровне, с использованием беспилотных аппаратов", - отметил он. "Сейчас компания предлагает еще одно инновационное решение, которое сочетает в себе беспилотные летательные аппараты и робототехнический комплекс-носитель. Опыт СВО показывает, что тактические преимущества могут быть обеспечены не только за счет дорогих систем вооружения и военной техники, но и за счет новых технических решений, использующих различные системы в новых сочетаниях – "наземный робот-БЛА", "БЭК-БЛА", "БЛА-БЛА" и т.д. В этом плане можно отметить, что компания следует имеющимся трендам. Ну а эффективность этих решений покажет практика", - добавил эксперт.
https://ria.ru/20250522/samara-2018401803.html
https://ria.ru/20250213/bespilotniki-1998990794.html
https://ria.ru/20250817/valkirija-2035928339.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035931614_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_c1a4e689448c0a0d2b1ba26720331fba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, беспилотники
Новое оружие России, Безопасность, Россия, Беспилотники
На форуме БПЛА представили модернизированный робототехнический комплекс

На форуме БПЛА представили робототехнический комплекс на основе оптоволокна

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПосетители на выставке международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего" в инновационном центре "Сколково"
Посетители на выставке международного форума Беспилотные системы: технологии будущего в инновационном центре Сколково - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Модернизированный робототехнический комплекс, работающий на оптоволокне и способный наносить высокоточные удары по противнику, представлен на форуме БПЛА, передаёт корреспондент РИА Новости.
Международный форум "Беспилотные системы: технологии будущего" проходит с 7 по 17 августа. На нем разработчики, производители и эксплуатанты беспилотных и роботизированных систем со всей России представили свои инновационные разработки и технические достижения. Научно-производственный центр "Ушкуйник" продемонстрировал робототехнический комплекс нового поколения, работающий на оптоволокне.
Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Ученые создали систему искусственного интеллекта для беспилотников
22 мая, 09:07
"Первый шаг — это был наш знаменитый "дрон на ниточке", который мог пролететь сначала 10, потом 15, сейчас уже 23 километра. Мы решили сделать на его основе робототехнические комплексы. Вот один из них - "поженить" вместе два робота. Здесь платформа, ездящая на базе гусениц от Burano. Она несет два (дрона – ред.), мы уже разработали новую пусковую систему на четыре оптоволоконных дрона. Сама платформа имеет двойную систему управления на радиоуправлении и на оптоволокне", - отметил в беседе с агентством заместитель генерального директора НПЦ "Ушкуйник" Михаил Владимирский.
Он добавил, что на робототехническом комплексе сзади установлена катушка с армированным оптоволокном на 10 километров, что позволяет комплексу действовать по следующему сценарию.
"Сценарий применения следующий: платформа выходит на боевую позицию, но, возможно, в серую зону, то есть уходит далеко от позиции своих, и с нее стартуют уже ударные дроны, каждый из которых имеет катушку на 15 километров, таким образом общая дальность у нас увеличивается до 25 километров – это дальность гаубичного выстрела. При этом мы имеем четыре высокоточных поражения", - подчеркнул Владимирский.
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Российские разработчики оснастили беспилотники новым датчиком разведки
13 февраля, 03:12
Представитель компании-производителя отметил, что платформа способна на радиоуправлении вернуться в безопасное место и использоваться снова для того, чтобы доставлять системы ретрансляции для обычных дронов или для армейской связи, также система может забирать раненых.
Как заявил РИА Новости ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов, "Ушкуйник" был той компанией, которой удалось успешно внедрить в практику военного применения такое инновационное решение, как дрон, управляемый по оптоволокну. "Можно сказать, что это было переосмыслением противотанковых ракет с проводным управлением, но это было сделано на новом технологическом уровне, с использованием беспилотных аппаратов", - отметил он.
"Сейчас компания предлагает еще одно инновационное решение, которое сочетает в себе беспилотные летательные аппараты и робототехнический комплекс-носитель. Опыт СВО показывает, что тактические преимущества могут быть обеспечены не только за счет дорогих систем вооружения и военной техники, но и за счет новых технических решений, использующих различные системы в новых сочетаниях – "наземный робот-БЛА", "БЭК-БЛА", "БЛА-БЛА" и т.д. В этом плане можно отметить, что компания следует имеющимся трендам. Ну а эффективность этих решений покажет практика", - добавил эксперт.
БПЛА - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
В России создали универсальный дрон для быстрой передачи данных
Вчера, 17:13
 
Новое оружие РоссииБезопасностьРоссияБеспилотники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала