https://ria.ru/20250817/bespilotnik-2035932320.html

На форуме БПЛА представили модернизированный робототехнический комплекс

На форуме БПЛА представили модернизированный робототехнический комплекс - РИА Новости, 17.08.2025

На форуме БПЛА представили модернизированный робототехнический комплекс

Модернизированный робототехнический комплекс, работающий на оптоволокне и способный наносить высокоточные удары по противнику, представлен на форуме БПЛА,... РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T17:50:00+03:00

2025-08-17T17:50:00+03:00

2025-08-17T17:50:00+03:00

новое оружие россии

безопасность

россия

беспилотники

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035931614_182:0:2509:1309_1920x0_80_0_0_ea5214bc46ad351b901e68c82f9143ba.jpg

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Модернизированный робототехнический комплекс, работающий на оптоволокне и способный наносить высокоточные удары по противнику, представлен на форуме БПЛА, передаёт корреспондент РИА Новости. Международный форум "Беспилотные системы: технологии будущего" проходит с 7 по 17 августа. На нем разработчики, производители и эксплуатанты беспилотных и роботизированных систем со всей России представили свои инновационные разработки и технические достижения. Научно-производственный центр "Ушкуйник" продемонстрировал робототехнический комплекс нового поколения, работающий на оптоволокне. "Первый шаг — это был наш знаменитый "дрон на ниточке", который мог пролететь сначала 10, потом 15, сейчас уже 23 километра. Мы решили сделать на его основе робототехнические комплексы. Вот один из них - "поженить" вместе два робота. Здесь платформа, ездящая на базе гусениц от Burano. Она несет два (дрона – ред.), мы уже разработали новую пусковую систему на четыре оптоволоконных дрона. Сама платформа имеет двойную систему управления на радиоуправлении и на оптоволокне", - отметил в беседе с агентством заместитель генерального директора НПЦ "Ушкуйник" Михаил Владимирский. Он добавил, что на робототехническом комплексе сзади установлена катушка с армированным оптоволокном на 10 километров, что позволяет комплексу действовать по следующему сценарию. "Сценарий применения следующий: платформа выходит на боевую позицию, но, возможно, в серую зону, то есть уходит далеко от позиции своих, и с нее стартуют уже ударные дроны, каждый из которых имеет катушку на 15 километров, таким образом общая дальность у нас увеличивается до 25 километров – это дальность гаубичного выстрела. При этом мы имеем четыре высокоточных поражения", - подчеркнул Владимирский. Представитель компании-производителя отметил, что платформа способна на радиоуправлении вернуться в безопасное место и использоваться снова для того, чтобы доставлять системы ретрансляции для обычных дронов или для армейской связи, также система может забирать раненых. Как заявил РИА Новости ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов, "Ушкуйник" был той компанией, которой удалось успешно внедрить в практику военного применения такое инновационное решение, как дрон, управляемый по оптоволокну. "Можно сказать, что это было переосмыслением противотанковых ракет с проводным управлением, но это было сделано на новом технологическом уровне, с использованием беспилотных аппаратов", - отметил он. "Сейчас компания предлагает еще одно инновационное решение, которое сочетает в себе беспилотные летательные аппараты и робототехнический комплекс-носитель. Опыт СВО показывает, что тактические преимущества могут быть обеспечены не только за счет дорогих систем вооружения и военной техники, но и за счет новых технических решений, использующих различные системы в новых сочетаниях – "наземный робот-БЛА", "БЭК-БЛА", "БЛА-БЛА" и т.д. В этом плане можно отметить, что компания следует имеющимся трендам. Ну а эффективность этих решений покажет практика", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20250522/samara-2018401803.html

https://ria.ru/20250213/bespilotniki-1998990794.html

https://ria.ru/20250817/valkirija-2035928339.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, беспилотники