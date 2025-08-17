https://ria.ru/20250817/bespilotnik-2035912951.html
Появились фото украинского дрона, пытавшегося атаковать Смоленскую АЭС
Появились фото украинского дрона, пытавшегося атаковать Смоленскую АЭС - РИА Новости, 17.08.2025
Появились фото украинского дрона, пытавшегося атаковать Смоленскую АЭС
ФСБ России показала фото украинского беспилотника, с помощью которого ВСУ пытались атаковать Смоленскую АЭС. РИА Новости, 17.08.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
смоленская аэс
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. ФСБ России показала фото украинского беспилотника, с помощью которого ВСУ пытались атаковать Смоленскую АЭС.Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС, сообщила ФСБ.На нескольких фото показан лежащий на земле беспилотник, который осматривают специалисты.
россия
Появились фото украинского дрона, пытавшегося атаковать Смоленскую АЭС
