Появились фото украинского дрона, пытавшегося атаковать Смоленскую АЭС
Специальная военная операция на Украине
 
15:22 17.08.2025
Появились фото украинского дрона, пытавшегося атаковать Смоленскую АЭС
ФСБ России показала фото украинского беспилотника, с помощью которого ВСУ пытались атаковать Смоленскую АЭС. РИА Новости, 17.08.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
смоленская аэс
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. ФСБ России показала фото украинского беспилотника, с помощью которого ВСУ пытались атаковать Смоленскую АЭС.Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС, сообщила ФСБ.На нескольких фото показан лежащий на земле беспилотник, который осматривают специалисты.
2025
безопасность, россия, смоленская аэс, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Смоленская АЭС, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
© Фото : ЦОС ФСБ РФНад территорией Смоленской АЭС силами РЭБ в воскресенье подавлен украинский БПЛА
© Фото : ЦОС ФСБ РФ
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. ФСБ России показала фото украинского беспилотника, с помощью которого ВСУ пытались атаковать Смоленскую АЭС.
Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС, сообщила ФСБ.
На нескольких фото показан лежащий на земле беспилотник, который осматривают специалисты.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2025 году
12 августа, 16:28
 
