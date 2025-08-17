https://ria.ru/20250817/bespilotnik-2035912951.html

Появились фото украинского дрона, пытавшегося атаковать Смоленскую АЭС

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

смоленская аэс

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. ФСБ России показала фото украинского беспилотника, с помощью которого ВСУ пытались атаковать Смоленскую АЭС.Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС, сообщила ФСБ.На нескольких фото показан лежащий на земле беспилотник, который осматривают специалисты.

россия

