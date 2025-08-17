Рейтинг@Mail.ru
Над Смоленской областью сбили украинский БПЛА, летевший в сторону АЭС
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:13 17.08.2025 (обновлено: 15:25 17.08.2025)
Над Смоленской областью сбили украинский БПЛА, летевший в сторону АЭС
Над Смоленской областью сбили украинский БПЛА, летевший в сторону АЭС - РИА Новости, 17.08.2025
Над Смоленской областью сбили украинский БПЛА, летевший в сторону АЭС
Украинский беспилотник, с помощью которого киевский режим пытался атаковать Смоленскую АЭС, был перехвачен в воздушном пространстве Смоленской области, сообщило РИА Новости, 17.08.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
смоленская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
смоленская аэс
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Украинский беспилотник, с помощью которого киевский режим пытался атаковать Смоленскую АЭС, был перехвачен в воздушном пространстве Смоленской области, сообщило Минобороны РФ."Семнадцатого августа текущего года пресечена попытка террористической атаки киевского режима с применением БПЛА самолетного типа по инфраструктуре атомной электростанции в Смоленской области. Украинский беспилотный летательный аппарат был перехвачен в воздушном пространстве Смоленской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
смоленская область
россия
безопасность, смоленская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), смоленская аэс
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Смоленская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Смоленская АЭС
Над Смоленской областью сбили украинский БПЛА, летевший в сторону АЭС

МО РФ: над Смоленской областью перехватили летевший к АЭС украинский беспилотник

© Фото : ЦОС ФСБ РФНад территорией Смоленской АЭС силами РЭБ в воскресенье подавлен украинский БПЛА
Над территорией Смоленской АЭС силами РЭБ в воскресенье подавлен украинский БПЛА
© Фото : ЦОС ФСБ РФ
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Украинский беспилотник, с помощью которого киевский режим пытался атаковать Смоленскую АЭС, был перехвачен в воздушном пространстве Смоленской области, сообщило Минобороны РФ.
"Семнадцатого августа текущего года пресечена попытка террористической атаки киевского режима с применением БПЛА самолетного типа по инфраструктуре атомной электростанции в Смоленской области. Украинский беспилотный летательный аппарат был перехвачен в воздушном пространстве Смоленской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Появились фото украинского дрона, пытавшегося атаковать Смоленскую АЭС
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСмоленская областьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Смоленская АЭС
 
 
