Над Смоленской областью сбили украинский БПЛА, летевший в сторону АЭС
Над Смоленской областью сбили украинский БПЛА, летевший в сторону АЭС - РИА Новости, 17.08.2025
Над Смоленской областью сбили украинский БПЛА, летевший в сторону АЭС
Украинский беспилотник, с помощью которого киевский режим пытался атаковать Смоленскую АЭС, был перехвачен в воздушном пространстве Смоленской области, сообщило РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T15:13:00+03:00
2025-08-17T15:13:00+03:00
2025-08-17T15:25:00+03:00
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Украинский беспилотник, с помощью которого киевский режим пытался атаковать Смоленскую АЭС, был перехвачен в воздушном пространстве Смоленской области, сообщило Минобороны РФ."Семнадцатого августа текущего года пресечена попытка террористической атаки киевского режима с применением БПЛА самолетного типа по инфраструктуре атомной электростанции в Смоленской области. Украинский беспилотный летательный аппарат был перехвачен в воздушном пространстве Смоленской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
