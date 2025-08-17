https://ria.ru/20250817/bespilotnik-2035911589.html

Над Смоленской областью сбили украинский БПЛА, летевший в сторону АЭС

Над Смоленской областью сбили украинский БПЛА, летевший в сторону АЭС - РИА Новости, 17.08.2025

Над Смоленской областью сбили украинский БПЛА, летевший в сторону АЭС

Украинский беспилотник, с помощью которого киевский режим пытался атаковать Смоленскую АЭС, был перехвачен в воздушном пространстве Смоленской области, сообщило РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T15:13:00+03:00

2025-08-17T15:13:00+03:00

2025-08-17T15:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

смоленская область

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

смоленская аэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035909954_0:38:1280:758_1920x0_80_0_0_b78b73d08751ab7ac56c0c4d75b2a26b.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Украинский беспилотник, с помощью которого киевский режим пытался атаковать Смоленскую АЭС, был перехвачен в воздушном пространстве Смоленской области, сообщило Минобороны РФ."Семнадцатого августа текущего года пресечена попытка террористической атаки киевского режима с применением БПЛА самолетного типа по инфраструктуре атомной электростанции в Смоленской области. Украинский беспилотный летательный аппарат был перехвачен в воздушном пространстве Смоленской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250817/bespilotnik-2035912951.html

смоленская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, смоленская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), смоленская аэс