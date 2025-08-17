https://ria.ru/20250817/bespilotnik-2035909270.html
ВСУ попытались атаковать Смоленскую АЭС
ВСУ попытались атаковать Смоленскую АЭС - РИА Новости, 17.08.2025
ВСУ попытались атаковать Смоленскую АЭС
Российские средства радиоэлектронной борьбы сорвали террористическую атаку украинского беспилотника на Смоленскую АЭС, сообщила ФСБ России. РИА Новости, 17.08.2025
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российские средства радиоэлектронной борьбы сорвали террористическую атаку украинского беспилотника на Смоленскую АЭС, сообщила ФСБ России."Вооруженными силами Украины продолжаются провокации в виде попытки атаки беспилотными летательными аппаратами объектов атомной энергетики России. Семнадцатого августа силами РЭБ подавлен БПЛА самолетного типа (ударный БВС "Спис" украинского производства) над территорией Смоленской атомной электростанции. Таким образом, сорвана террористическая атака ВСУ на объект атомной энергетики", - говорится в сообщении.
ВСУ попытались атаковать Смоленскую АЭС
