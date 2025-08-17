Рейтинг@Mail.ru
ВСУ попытались атаковать Смоленскую АЭС - РИА Новости, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:06 17.08.2025 (обновлено: 15:17 17.08.2025)
https://ria.ru/20250817/bespilotnik-2035909270.html
ВСУ попытались атаковать Смоленскую АЭС
ВСУ попытались атаковать Смоленскую АЭС - РИА Новости, 17.08.2025
ВСУ попытались атаковать Смоленскую АЭС
Российские средства радиоэлектронной борьбы сорвали террористическую атаку украинского беспилотника на Смоленскую АЭС, сообщила ФСБ России. РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T15:06:00+03:00
2025-08-17T15:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
смоленская аэс
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035910018_0:38:1280:758_1920x0_80_0_0_8ad1c94b81cd1a7e2e14b96a41af0a27.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российские средства радиоэлектронной борьбы сорвали террористическую атаку украинского беспилотника на Смоленскую АЭС, сообщила ФСБ России."Вооруженными силами Украины продолжаются провокации в виде попытки атаки беспилотными летательными аппаратами объектов атомной энергетики России. Семнадцатого августа силами РЭБ подавлен БПЛА самолетного типа (ударный БВС "Спис" украинского производства) над территорией Смоленской атомной электростанции. Таким образом, сорвана террористическая атака ВСУ на объект атомной энергетики", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035910018_132:0:1148:762_1920x0_80_0_0_114a9986ea248773c9eda40f4b5dce08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, смоленская аэс, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Смоленская АЭС, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ попытались атаковать Смоленскую АЭС

ФСБ сообщила о срыве террористической атаки ВСУ на Смоленскую АЭС

© Фото : ЦОС ФСБ РФНад территорией Смоленской АЭС силами РЭБ в воскресенье подавлен украинский БПЛА
Над территорией Смоленской АЭС силами РЭБ в воскресенье подавлен украинский БПЛА - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© Фото : ЦОС ФСБ РФ
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российские средства радиоэлектронной борьбы сорвали террористическую атаку украинского беспилотника на Смоленскую АЭС, сообщила ФСБ России.
"Вооруженными силами Украины продолжаются провокации в виде попытки атаки беспилотными летательными аппаратами объектов атомной энергетики России. Семнадцатого августа силами РЭБ подавлен БПЛА самолетного типа (ударный БВС "Спис" украинского производства) над территорией Смоленской атомной электростанции. Таким образом, сорвана террористическая атака ВСУ на объект атомной энергетики", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСмоленская АЭСФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала