ВСУ попытались атаковать Смоленскую АЭС

ВСУ попытались атаковать Смоленскую АЭС - РИА Новости, 17.08.2025

ВСУ попытались атаковать Смоленскую АЭС

Российские средства радиоэлектронной борьбы сорвали террористическую атаку украинского беспилотника на Смоленскую АЭС, сообщила ФСБ России. 17.08.2025

2025-08-17T15:06:00+03:00

2025-08-17T15:06:00+03:00

2025-08-17T15:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

смоленская аэс

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

россия

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российские средства радиоэлектронной борьбы сорвали террористическую атаку украинского беспилотника на Смоленскую АЭС, сообщила ФСБ России."Вооруженными силами Украины продолжаются провокации в виде попытки атаки беспилотными летательными аппаратами объектов атомной энергетики России. Семнадцатого августа силами РЭБ подавлен БПЛА самолетного типа (ударный БВС "Спис" украинского производства) над территорией Смоленской атомной электростанции. Таким образом, сорвана террористическая атака ВСУ на объект атомной энергетики", - говорится в сообщении.

россия

2025

Ольга Фомченкова

