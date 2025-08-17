https://ria.ru/20250817/bespilotnik-2035855288.html
В Смоленской области сбили украинский беспилотник
Беспилотник сбит в Смоленской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T06:27:00+03:00
2025-08-17T06:27:00+03:00
2025-08-17T07:25:00+03:00
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Беспилотник сбит в Смоленской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин. "Уважаемые смоляне, украинская сторона предприняла попытку атаки на Смоленскую область с использованием БПЛА. Силами ВКС Министерства обороны России сбит беспилотник. На место падения обломков направлены оперативные службы", - написал он в Telegram-канале. Губернатор отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
смоленская область
