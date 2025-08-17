Рейтинг@Mail.ru
В Совбезе Белоруссии прокомментировали переговоры Путина и Трампа
Специальная военная операция на Украине
 
19:57 17.08.2025
В Совбезе Белоруссии прокомментировали переговоры Путина и Трампа
МИНСК, 17 авг – РИА Новости. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что сделан большой шаг со стороны США и РФ, а также со стороны Минска, чтобы остановить боевые действия на территории Украины. "То, что состоялось на Аляске, я думаю, сделан большой шаг и со стороны Америки, и со стороны Российской Федерации, и со стороны Беларуси, Беларусь всегда нацелена, чтобы все-таки в ближайшее время остановить военные действия, боевые действия на территории Украины", - сказал Вольфович телеканалу СТВ. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. А до этого Трамп пообщался по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
МИНСК, 17 авг – РИА Новости. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что сделан большой шаг со стороны США и РФ, а также со стороны Минска, чтобы остановить боевые действия на территории Украины.
"То, что состоялось на Аляске, я думаю, сделан большой шаг и со стороны Америки, и со стороны Российской Федерации, и со стороны Беларуси, Беларусь всегда нацелена, чтобы все-таки в ближайшее время остановить военные действия, боевые действия на территории Украины", - сказал Вольфович телеканалу СТВ.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. А до этого Трамп пообщался по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Рубио ответил на критику встречи Трампа и Путина
