В Белгородской области четыре человека пострадали в результате атаки БПЛА

Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:44 17.08.2025
специальная военная операция на украине
белгородская область
ракитянский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате атаки БПЛА в Ракитянском районе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "ВСУ продолжают наносить удары по Ракитянскому району. Ранены четыре человека. В посёлке Ракитное беспилотник атаковал коммерческий объект. Одному мужчине оказана медицинская помощь на месте, от предложенной госпитализации отказался. Ещё троих пострадавших попутным транспортом доставили в Ракитянскую ЦРБ. Мужчина с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями госпитализирован. Двум женщинам оказали необходимую помощь, лечение продолжат в амбулаторных условиях", - написал Гладков в Telegram-канале. Он отметил, что повреждены навес здания и две машины, а информация о других последствиях уточняется.
белгородская область, ракитянский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Ракитянский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате атаки БПЛА в Ракитянском районе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"ВСУ продолжают наносить удары по Ракитянскому району. Ранены четыре человека. В посёлке Ракитное беспилотник атаковал коммерческий объект. Одному мужчине оказана медицинская помощь на месте, от предложенной госпитализации отказался. Ещё троих пострадавших попутным транспортом доставили в Ракитянскую ЦРБ. Мужчина с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями госпитализирован. Двум женщинам оказали необходимую помощь, лечение продолжат в амбулаторных условиях", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он отметил, что повреждены навес здания и две машины, а информация о других последствиях уточняется.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.08.2025
Вчера, 16:13
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРакитянский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
