В Белгородской области четыре человека пострадали в результате атаки БПЛА

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате атаки БПЛА в Ракитянском районе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "ВСУ продолжают наносить удары по Ракитянскому району. Ранены четыре человека. В посёлке Ракитное беспилотник атаковал коммерческий объект. Одному мужчине оказана медицинская помощь на месте, от предложенной госпитализации отказался. Ещё троих пострадавших попутным транспортом доставили в Ракитянскую ЦРБ. Мужчина с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями госпитализирован. Двум женщинам оказали необходимую помощь, лечение продолжат в амбулаторных условиях", - написал Гладков в Telegram-канале. Он отметил, что повреждены навес здания и две машины, а информация о других последствиях уточняется.
