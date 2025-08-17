https://ria.ru/20250817/belgorod-2035863310.html
ТЦ и рынки в Белгороде не будут работать в воскресенье из-за обстрелов ВСУ
ТЦ и рынки в Белгороде не будут работать в воскресенье из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 17.08.2025
ТЦ и рынки в Белгороде не будут работать в воскресенье из-за обстрелов ВСУ
Торговые центры и рынки в Белгороде не будут работать в воскресенье на фоне атак дронов ВСУ, бюджетники начнут неделю "максимально в дистанционном режиме",... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T08:47:00+03:00
2025-08-17T08:47:00+03:00
2025-08-17T08:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938268799_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_94bfb341ed69e470b8bdca4eafd91e22.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Торговые центры и рынки в Белгороде не будут работать в воскресенье на фоне атак дронов ВСУ, бюджетники начнут неделю "максимально в дистанционном режиме", сообщает губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В связи с обстановкой продолжим ограничительные меры. Сегодня в городе Белгороде крупные торговые центры и большие рынки, к сожалению, работать не будут... К сожалению, не сможем открыть аттракционы в парках по той же самой причине", - говорится в сообщении. Отмечается, что завтра все бюджетные учреждения, которые находятся в подчинении правительства Белгородской области, будут работать "максимально в дистанционном режиме". Порядок работы определяют руководители, министры, директора учреждений. Уточняется, что в таком же режиме будут работать все подведомственные учреждения, организации, предприятия в структуре муниципального образования "город Белгород". Порядок работы определяет мэр Валентин Валентинович Демидов. "Я хотел обратиться ко всем федеральным структурам, частным структурам: если есть возможность, исходя из текущей обстановки предприятий или организаций, максимально оставить завтра своих работников дома на дистанционном формате работы. Работу торговых учреждений определим завтра утром", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938268799_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_b8277be0137da5b1be3956e6a9cc359b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Общество
ТЦ и рынки в Белгороде не будут работать в воскресенье из-за обстрелов ВСУ
Гладков: ТЦ и рынки в Белгороде не будут работать 17 августа из-за атак БПЛА ВСУ