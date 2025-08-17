Рейтинг@Mail.ru
ТЦ и рынки в Белгороде не будут работать в воскресенье из-за обстрелов ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
08:47 17.08.2025
ТЦ и рынки в Белгороде не будут работать в воскресенье из-за обстрелов ВСУ
Торговые центры и рынки в Белгороде не будут работать в воскресенье на фоне атак дронов ВСУ, бюджетники начнут неделю "максимально в дистанционном режиме",... РИА Новости, 17.08.2025
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Торговые центры и рынки в Белгороде не будут работать в воскресенье на фоне атак дронов ВСУ, бюджетники начнут неделю "максимально в дистанционном режиме", сообщает губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В связи с обстановкой продолжим ограничительные меры. Сегодня в городе Белгороде крупные торговые центры и большие рынки, к сожалению, работать не будут... К сожалению, не сможем открыть аттракционы в парках по той же самой причине", - говорится в сообщении. Отмечается, что завтра все бюджетные учреждения, которые находятся в подчинении правительства Белгородской области, будут работать "максимально в дистанционном режиме". Порядок работы определяют руководители, министры, директора учреждений. Уточняется, что в таком же режиме будут работать все подведомственные учреждения, организации, предприятия в структуре муниципального образования "город Белгород". Порядок работы определяет мэр Валентин Валентинович Демидов. "Я хотел обратиться ко всем федеральным структурам, частным структурам: если есть возможность, исходя из текущей обстановки предприятий или организаций, максимально оставить завтра своих работников дома на дистанционном формате работы. Работу торговых учреждений определим завтра утром", - добавил губернатор.
белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Общество
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Торговые центры и рынки в Белгороде не будут работать в воскресенье на фоне атак дронов ВСУ, бюджетники начнут неделю "максимально в дистанционном режиме", сообщает губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В связи с обстановкой продолжим ограничительные меры. Сегодня в городе Белгороде крупные торговые центры и большие рынки, к сожалению, работать не будут... К сожалению, не сможем открыть аттракционы в парках по той же самой причине", - говорится в сообщении.
Отмечается, что завтра все бюджетные учреждения, которые находятся в подчинении правительства Белгородской области, будут работать "максимально в дистанционном режиме". Порядок работы определяют руководители, министры, директора учреждений. Уточняется, что в таком же режиме будут работать все подведомственные учреждения, организации, предприятия в структуре муниципального образования "город Белгород". Порядок работы определяет мэр Валентин Валентинович Демидов.
"Я хотел обратиться ко всем федеральным структурам, частным структурам: если есть возможность, исходя из текущей обстановки предприятий или организаций, максимально оставить завтра своих работников дома на дистанционном формате работы. Работу торговых учреждений определим завтра утром", - добавил губернатор.
