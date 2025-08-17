https://ria.ru/20250817/belgorod-2035863310.html

ТЦ и рынки в Белгороде не будут работать в воскресенье из-за обстрелов ВСУ

Торговые центры и рынки в Белгороде не будут работать в воскресенье на фоне атак дронов ВСУ, бюджетники начнут неделю "максимально в дистанционном режиме",...

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Торговые центры и рынки в Белгороде не будут работать в воскресенье на фоне атак дронов ВСУ, бюджетники начнут неделю "максимально в дистанционном режиме", сообщает губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В связи с обстановкой продолжим ограничительные меры. Сегодня в городе Белгороде крупные торговые центры и большие рынки, к сожалению, работать не будут... К сожалению, не сможем открыть аттракционы в парках по той же самой причине", - говорится в сообщении. Отмечается, что завтра все бюджетные учреждения, которые находятся в подчинении правительства Белгородской области, будут работать "максимально в дистанционном режиме". Порядок работы определяют руководители, министры, директора учреждений. Уточняется, что в таком же режиме будут работать все подведомственные учреждения, организации, предприятия в структуре муниципального образования "город Белгород". Порядок работы определяет мэр Валентин Валентинович Демидов. "Я хотел обратиться ко всем федеральным структурам, частным структурам: если есть возможность, исходя из текущей обстановки предприятий или организаций, максимально оставить завтра своих работников дома на дистанционном формате работы. Работу торговых учреждений определим завтра утром", - добавил губернатор.

