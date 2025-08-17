Рейтинг@Mail.ru
10:30 17.08.2025 (обновлено: 15:22 17.08.2025)
На Басту подали иск в суд о возмещении морального вреда
На Басту подали иск в суд о возмещении морального вреда
Иск о возмещении морального вреда подан в суд к певцу и музыканту Василию Вакуленко (Баста), указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, 17.08.2025
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Иск о возмещении морального вреда подан в суд к певцу и музыканту Василию Вакуленко (Баста), указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. &quot;Истец обратилась в суд с иском к Вакуленко Василию Михайловичу о возмещении сумм морального вреда&quot;, — сказано в документах.Не сообщается, о какой сумме идет речь, как и о том, какой моральный вред был причинен истцу. Было вынесено определение о возврате искового заявления, поскольку сведения о местонахождении Вакуленко не предполагают рассмотрение в данном суде.
баста (василий вакуленко), происшествия, россия
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Иск о возмещении морального вреда подан в суд к певцу и музыканту Василию Вакуленко (Баста), указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Истец обратилась в суд с иском к Вакуленко Василию Михайловичу о возмещении сумм морального вреда", — сказано в документах.

Не сообщается, о какой сумме идет речь, как и о том, какой моральный вред был причинен истцу.
Было вынесено определение о возврате искового заявления, поскольку сведения о местонахождении Вакуленко не предполагают рассмотрение в данном суде.
