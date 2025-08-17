https://ria.ru/20250817/basta-2035872130.html
На Басту подали иск в суд о возмещении морального вреда
На Басту подали иск в суд о возмещении морального вреда - РИА Новости, 17.08.2025
На Басту подали иск в суд о возмещении морального вреда
Иск о возмещении морального вреда подан в суд к певцу и музыканту Василию Вакуленко (Баста), указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T10:30:00+03:00
2025-08-17T10:30:00+03:00
2025-08-17T15:22:00+03:00
шоубиз
баста (василий вакуленко)
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729084686_599:469:3067:1857_1920x0_80_0_0_47aa7ca4a7ef55fd6212deac217b707d.jpg
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Иск о возмещении морального вреда подан в суд к певцу и музыканту Василию Вакуленко (Баста), указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Истец обратилась в суд с иском к Вакуленко Василию Михайловичу о возмещении сумм морального вреда", — сказано в документах.Не сообщается, о какой сумме идет речь, как и о том, какой моральный вред был причинен истцу. Было вынесено определение о возврате искового заявления, поскольку сведения о местонахождении Вакуленко не предполагают рассмотрение в данном суде.
https://ria.ru/20250813/sud-2034921545.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729084686_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_02c6ccebd47aa2719df0b4f4d706970b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
баста (василий вакуленко), происшествия, россия
Шоубиз, Баста (Василий Вакуленко), Происшествия, Россия
На Басту подали иск в суд о возмещении морального вреда
Иск о возмещении морального вреда подали в суд на певца и музыканта Вакуленко