На Басту подали иск в суд о возмещении морального вреда

На Басту подали иск в суд о возмещении морального вреда

Иск о возмещении морального вреда подан в суд к певцу и музыканту Василию Вакуленко (Баста), указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, 17.08.2025

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Иск о возмещении морального вреда подан в суд к певцу и музыканту Василию Вакуленко (Баста), указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Истец обратилась в суд с иском к Вакуленко Василию Михайловичу о возмещении сумм морального вреда", — сказано в документах.Не сообщается, о какой сумме идет речь, как и о том, какой моральный вред был причинен истцу. Было вынесено определение о возврате искового заявления, поскольку сведения о местонахождении Вакуленко не предполагают рассмотрение в данном суде.

