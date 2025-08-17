Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области нанесли удар по боевикам "Азова"*
Специальная военная операция на Украине
 
08:29 17.08.2025 (обновлено: 08:34 17.08.2025)
В Харьковской области нанесли удар по боевикам "Азова"*
Удар нанесен по боевикам "Азова"* в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 17.08.2025
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Удар нанесен по боевикам "Азова"* в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Харьковская область... Есть прилет по подразделению запрещенной в РФ банде экстремистов "Азов"*, - рассказал собеседник агентства. 12-я бригада оперативного назначения национальной гвардии Украины имени Дмитрия Вишневецкого — воинская часть национальной гвардии Украины. С 2023 года командование отдельного отряда специального назначения "Азов"* стало командованием 12-й бригады. Таким образом, "Азов"* заменил 12-ю бригаду, в состав которой ранее входил.* Запрещенная в РФ террористическая организация
Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© Фото : Joint Forces Operation
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Удар нанесен по боевикам "Азова"* в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Харьковская область... Есть прилет по подразделению запрещенной в РФ банде экстремистов "Азов"*, - рассказал собеседник агентства.
12-я бригада оперативного назначения национальной гвардии Украины имени Дмитрия Вишневецкого — воинская часть национальной гвардии Украины. С 2023 года командование отдельного отряда специального назначения "Азов"* стало командованием 12-й бригады. Таким образом, "Азов"* заменил 12-ю бригаду, в состав которой ранее входил.
* Запрещенная в РФ террористическая организация
