Зарубежные епархии ААЦ призвали освободить архиепископов Баграта и Микаэла

Правящие архиереи зарубежных епархий Армянской апостольской церкви выразили озабоченность в связи с заключением под стражу в Армении архиепископов Баграта... РИА Новости, 17.08.2025

ЕРЕВАН, 17 авг - РИА Новости. Правящие архиереи зарубежных епархий Армянской апостольской церкви выразили озабоченность в связи с заключением под стражу в Армении архиепископов Баграта Галстаняна и Микаэла Аджапахяна, заявив о целесообразности замены их ареста альтернативными мерами пресечения. "Мы выражаем нашу глубокую озабоченность в связи с пребыванием в заключении архиепископов Микаэла Аджапахяна и Баграта Галстаняна", - говорится в заявлении предстоятелей епархий. Там же отмечается, что для верующего народа, Армянской апостольской церкви и духовенства продолжающееся содержание под стражей двух высокопоставленных священнослужителей - необычное и удручающее явление. "Мы считаем, что арест может быть заменен альтернативными мерами, позволяющими им оставаться на свободе до вынесения справедливого судебного решения. Будучи хорошо знакомыми с жизненным путем двух наших духовных братьев, их личной и духовной деятельностью, а также их общественным авторитетом, мы убеждены, что, будучи на свободе, они никоим образом не будут препятствовать ходу расследования или судебного разбирательства", - говорится в обращении. Главы епархий выразили надежду, что судебные процессы над двумя архиепископами будут проводиться открыто и прозрачно, исключительно на основе верховенства закона и права, с обеспечением защиты прав всех сторон. "Мы продолжаем молиться за здоровье и благополучие наших духовных братьев и полны надежды, что в результате законного и справедливого судебного процесса они будут оправданы и полностью восстановлены в своих правах", - говорится в заявлении. Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело, обвинив архиепископа в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

