Рейтинг@Mail.ru
Зарубежные епархии ААЦ призвали освободить архиепископов Баграта и Микаэла - РИА Новости, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:11 17.08.2025 (обновлено: 22:12 17.08.2025)
https://ria.ru/20250817/armeniya-2035952876.html
Зарубежные епархии ААЦ призвали освободить архиепископов Баграта и Микаэла
Зарубежные епархии ААЦ призвали освободить архиепископов Баграта и Микаэла - РИА Новости, 17.08.2025
Зарубежные епархии ААЦ призвали освободить архиепископов Баграта и Микаэла
Правящие архиереи зарубежных епархий Армянской апостольской церкви выразили озабоченность в связи с заключением под стражу в Армении архиепископов Баграта... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T22:11:00+03:00
2025-08-17T22:12:00+03:00
армения
ереван
армянская апостольская церковь
никол пашинян
самвел карапетян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025496329_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_e5269b5d2ddc25acf12055435c9719c2.jpg
ЕРЕВАН, 17 авг - РИА Новости. Правящие архиереи зарубежных епархий Армянской апостольской церкви выразили озабоченность в связи с заключением под стражу в Армении архиепископов Баграта Галстаняна и Микаэла Аджапахяна, заявив о целесообразности замены их ареста альтернативными мерами пресечения. "Мы выражаем нашу глубокую озабоченность в связи с пребыванием в заключении архиепископов Микаэла Аджапахяна и Баграта Галстаняна", - говорится в заявлении предстоятелей епархий. Там же отмечается, что для верующего народа, Армянской апостольской церкви и духовенства продолжающееся содержание под стражей двух высокопоставленных священнослужителей - необычное и удручающее явление. "Мы считаем, что арест может быть заменен альтернативными мерами, позволяющими им оставаться на свободе до вынесения справедливого судебного решения. Будучи хорошо знакомыми с жизненным путем двух наших духовных братьев, их личной и духовной деятельностью, а также их общественным авторитетом, мы убеждены, что, будучи на свободе, они никоим образом не будут препятствовать ходу расследования или судебного разбирательства", - говорится в обращении. Главы епархий выразили надежду, что судебные процессы над двумя архиепископами будут проводиться открыто и прозрачно, исключительно на основе верховенства закона и права, с обеспечением защиты прав всех сторон. "Мы продолжаем молиться за здоровье и благополучие наших духовных братьев и полны надежды, что в результате законного и справедливого судебного процесса они будут оправданы и полностью восстановлены в своих правах", - говорится в заявлении. Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело, обвинив архиепископа в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250805/ssha-2033511337.html
https://ria.ru/20250808/erevan-2034248377.html
https://ria.ru/20250815/adzhapahjan-2035568342.html
армения
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025496329_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b4373a9fdd344ce52552f706c3bbf1fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, ереван, армянская апостольская церковь, никол пашинян, самвел карапетян
Армения, Ереван, Армянская апостольская церковь, Никол Пашинян, Самвел Карапетян
Зарубежные епархии ААЦ призвали освободить архиепископов Баграта и Микаэла

Зарубежные епархии ААЦ призвали заменить аресты архиепископам Баграту и Микаэлу

© РИА Новости / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкАрхиепископ Баграт Галстанян
Архиепископ Баграт Галстанян - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости / Арам Нерсесян
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 17 авг - РИА Новости. Правящие архиереи зарубежных епархий Армянской апостольской церкви выразили озабоченность в связи с заключением под стражу в Армении архиепископов Баграта Галстаняна и Микаэла Аджапахяна, заявив о целесообразности замены их ареста альтернативными мерами пресечения.
"Мы выражаем нашу глубокую озабоченность в связи с пребыванием в заключении архиепископов Микаэла Аджапахяна и Баграта Галстаняна", - говорится в заявлении предстоятелей епархий.
Ереван - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
ЕС и США закрывают глаза на преследование ААЦ, заявил армянский политик
5 августа, 16:34
Там же отмечается, что для верующего народа, Армянской апостольской церкви и духовенства продолжающееся содержание под стражей двух высокопоставленных священнослужителей - необычное и удручающее явление.
"Мы считаем, что арест может быть заменен альтернативными мерами, позволяющими им оставаться на свободе до вынесения справедливого судебного решения. Будучи хорошо знакомыми с жизненным путем двух наших духовных братьев, их личной и духовной деятельностью, а также их общественным авторитетом, мы убеждены, что, будучи на свободе, они никоим образом не будут препятствовать ходу расследования или судебного разбирательства", - говорится в обращении.
Главы епархий выразили надежду, что судебные процессы над двумя архиепископами будут проводиться открыто и прозрачно, исключительно на основе верховенства закона и права, с обеспечением защиты прав всех сторон.
"Мы продолжаем молиться за здоровье и благополучие наших духовных братьев и полны надежды, что в результате законного и справедливого судебного процесса они будут оправданы и полностью восстановлены в своих правах", - говорится в заявлении.
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
В Ереване суд перевел под домашний арест сторонника архиепископа Баграта
8 августа, 21:54
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело, обвинив архиепископа в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Архиепископ Микаэл Аджапанян - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Архиепископ Аджапахян отверг обвинения СК Армении
15 августа, 16:36
 
АрменияЕреванАрмянская апостольская церковьНикол ПашинянСамвел Карапетян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала