Три человека погибли в результате стрельбы в Нью-Йорке

Трое человек погибли, восемь пострадали в результате стрельбы в районе Бруклин города Нью-Йорк, сообщает газета New York Post со ссылкой на полицию. РИА Новости, 17.08.2025

в мире

бруклин

нью-йорк (город)

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Трое человек погибли, восемь пострадали в результате стрельбы в районе Бруклин города Нью-Йорк, сообщает газета New York Post со ссылкой на полицию. Ранее газета Sun сообщала, что по меньшей мере семь человек госпитализированы с ранениями после стрельбы в нью-йоркском районе Бруклин в ночь на воскресенье. "Трое человек погибли, восемь пострадали после того, как несколько злоумышленников открыли огонь возле ресторана в Бруклине", - говорится в сообщении газеты. Отмечается, что все пострадавшие госпитализированы, об их состоянии не сообщается. Полиция устанавливает личность подозреваемых.

бруклин

нью-йорк (город)

