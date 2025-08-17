Рейтинг@Mail.ru
Три человека погибли в результате стрельбы в Нью-Йорке - РИА Новости, 17.08.2025
14:10 17.08.2025
Три человека погибли в результате стрельбы в Нью-Йорке
Три человека погибли в результате стрельбы в Нью-Йорке
Трое человек погибли, восемь пострадали в результате стрельбы в районе Бруклин города Нью-Йорк, сообщает газета New York Post со ссылкой на полицию. РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T14:10:00+03:00
2025-08-17T14:10:00+03:00
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Трое человек погибли, восемь пострадали в результате стрельбы в районе Бруклин города Нью-Йорк, сообщает газета New York Post со ссылкой на полицию. Ранее газета Sun сообщала, что по меньшей мере семь человек госпитализированы с ранениями после стрельбы в нью-йоркском районе Бруклин в ночь на воскресенье. "Трое человек погибли, восемь пострадали после того, как несколько злоумышленников открыли огонь возле ресторана в Бруклине", - говорится в сообщении газеты. Отмечается, что все пострадавшие госпитализированы, об их состоянии не сообщается. Полиция устанавливает личность подозреваемых.
2025
Новости
Три человека погибли в результате стрельбы в Нью-Йорке

NYP: в Нью-Йорке в районе Бруклин при стрельбе погибли трое человек

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Трое человек погибли, восемь пострадали в результате стрельбы в районе Бруклин города Нью-Йорк, сообщает газета New York Post со ссылкой на полицию.
Ранее газета Sun сообщала, что по меньшей мере семь человек госпитализированы с ранениями после стрельбы в нью-йоркском районе Бруклин в ночь на воскресенье.
"Трое человек погибли, восемь пострадали после того, как несколько злоумышленников открыли огонь возле ресторана в Бруклине", - говорится в сообщении газеты.
Отмечается, что все пострадавшие госпитализированы, об их состоянии не сообщается. Полиция устанавливает личность подозреваемых.
Трамп заявил, что собирается навести порядок в Нью-Йорке
11 августа, 18:31
