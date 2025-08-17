https://ria.ru/20250817/amerika-2035901056.html
Три человека погибли в результате стрельбы в Нью-Йорке
Три человека погибли в результате стрельбы в Нью-Йорке - РИА Новости, 17.08.2025
Три человека погибли в результате стрельбы в Нью-Йорке
Трое человек погибли, восемь пострадали в результате стрельбы в районе Бруклин города Нью-Йорк, сообщает газета New York Post со ссылкой на полицию. РИА Новости, 17.08.2025
в мире
бруклин
нью-йорк (город)
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Трое человек погибли, восемь пострадали в результате стрельбы в районе Бруклин города Нью-Йорк, сообщает газета New York Post со ссылкой на полицию. Ранее газета Sun сообщала, что по меньшей мере семь человек госпитализированы с ранениями после стрельбы в нью-йоркском районе Бруклин в ночь на воскресенье. "Трое человек погибли, восемь пострадали после того, как несколько злоумышленников открыли огонь возле ресторана в Бруклине", - говорится в сообщении газеты. Отмечается, что все пострадавшие госпитализированы, об их состоянии не сообщается. Полиция устанавливает личность подозреваемых.
бруклин
нью-йорк (город)
Три человека погибли в результате стрельбы в Нью-Йорке
