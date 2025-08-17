https://ria.ru/20250817/aes-2035911696.html

ВСУ попытались атаковать Смоленскую АЭС

ВСУ попытались атаковать Смоленскую АЭС

Российские военные отразили попытку атаки Киева по Смоленской АЭС, сообщили в Минобороны и ФСБ. РИА Новости, 17.08.2025

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российские военные отразили попытку атаки Киева по Смоленской АЭС, сообщили в Минобороны и ФСБ."Семнадцатого августа силами РЭБ подавлен БПЛА самолетного типа (ударный БВС "Спис" украинского производства) над территорией Смоленской атомной электростанции. Таким образом, сорвана террористическая атака ВСУ на объект атомной энергетики", — уточнили в ФСБ.Спецслужба подчеркнула, что противник продолжает организовывать провокации, атакуя объекты атомной энергетики в России.В Минобороны отметили, что украинские военные пытались ударить по инфраструктуре Смоленской АЭС.ФСБ также показала фото сбитого дрона. На нескольких кадрах показан лежащий на земле беспилотник, который осматривают специалисты.

