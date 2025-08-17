ВСУ попытались атаковать Смоленскую АЭС
© Фото : ЦОС ФСБ РФНад территорией Смоленской АЭС силами РЭБ в воскресенье подавлен украинский БПЛА
© Фото : ЦОС ФСБ РФ
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российские военные отразили попытку атаки Киева по Смоленской АЭС, сообщили в Минобороны и ФСБ.
Спецслужба подчеркнула, что противник продолжает организовывать провокации, атакуя объекты атомной энергетики в России.
В Минобороны отметили, что украинские военные пытались ударить по инфраструктуре Смоленской АЭС.
ФСБ также показала фото сбитого дрона. На нескольких кадрах показан лежащий на земле беспилотник, который осматривают специалисты.
14 августа, 15:06