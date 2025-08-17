Рейтинг@Mail.ru
Осужденный за убийство в Югре пытался наказать своего адвоката - РИА Новости, 17.08.2025
07:01 17.08.2025
Осужденный за убийство в Югре пытался наказать своего адвоката
происшествия
урай
тюменская область
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Приговоренный к пожизненному сроку в колонии особого режима за убийство в Югре знакомой женщины и двух детей пытался судиться со своим бывшим адвокатом якобы из-за ненадлежащей защиты, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что Вячеслав Бабков в марте 2007 года в городе Урай Тюменской области был в гостях у своей знакомой, между ними возникла ссора на почве личных неприязненных отношений. Бабков сначала нанес удары ножом и топором женщине, от чего та скончалась, после чего убил ножом двух детей 2002 и 2005 года рождения. Злоумышленник скрылся с места преступления, до этого похитив ювелирные украшения на сумму 5500 рублей. На момент совершения преступления ему было 19 лет. В 2007 году Бабкова приговорили к пожизненному, решение было обжаловано и даже направлялось на новое кассационные рассмотрение, однако в 2010 году Верховный Суд утвердил приговор в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Из него лишь исключили наказание по статье о краже в связи с истечением срока давности, следует из материалов. В 2025 году Бабков подал в суд на своего бывшего адвоката, указав, что, по его мнению, тот оказал ему ненадлежащую адвокатскую помощь, в связи с чем осужденный испытал нравственные страдания, говорится в материалах. Бабков попросил суд взыскать с защитника в его пользу компенсацию морального вреда. Суд, изучая иск, не нашел каких-либо доказательств, подтверждающих слова Бабкова, в удовлетворении заявленных им требований было отказано, заключается в материалах.
урай
тюменская область
Осужденный за убийство в Югре пытался наказать своего адвоката

Приговоренный к пожизненному сроку мужчина пытался судиться с бывшим адвокатом

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Приговоренный к пожизненному сроку в колонии особого режима за убийство в Югре знакомой женщины и двух детей пытался судиться со своим бывшим адвокатом якобы из-за ненадлежащей защиты, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что Вячеслав Бабков в марте 2007 года в городе Урай Тюменской области был в гостях у своей знакомой, между ними возникла ссора на почве личных неприязненных отношений. Бабков сначала нанес удары ножом и топором женщине, от чего та скончалась, после чего убил ножом двух детей 2002 и 2005 года рождения. Злоумышленник скрылся с места преступления, до этого похитив ювелирные украшения на сумму 5500 рублей. На момент совершения преступления ему было 19 лет.
В 2007 году Бабкова приговорили к пожизненному, решение было обжаловано и даже направлялось на новое кассационные рассмотрение, однако в 2010 году Верховный Суд утвердил приговор в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Из него лишь исключили наказание по статье о краже в связи с истечением срока давности, следует из материалов.
В 2025 году Бабков подал в суд на своего бывшего адвоката, указав, что, по его мнению, тот оказал ему ненадлежащую адвокатскую помощь, в связи с чем осужденный испытал нравственные страдания, говорится в материалах. Бабков попросил суд взыскать с защитника в его пользу компенсацию морального вреда.
Суд, изучая иск, не нашел каких-либо доказательств, подтверждающих слова Бабкова, в удовлетворении заявленных им требований было отказано, заключается в материалах.
