Американский журналист оказался в восторге от русской водки

05:11 16.08.2025 (обновлено: 11:19 16.08.2025)
в мире
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
сергей лавров
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Американский журналист Брайан Гленн оказался в восторге от бутылки русской водки, полученной в подарок, о чем рассказал российским коллегам. Репортер получил ее от одного из российских журналистов. На Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут.
в мире, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров
В мире, Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Американский журналист Брайан Гленн оказался в восторге от бутылки русской водки, полученной в подарок, о чем рассказал российским коллегам.
Репортер получил ее от одного из российских журналистов.
На Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут.
В миреРоссияСШААляскаВладимир ПутинДональд ТрампСергей Лавров
 
 
