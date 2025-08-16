https://ria.ru/20250816/zhurnalist-2035730580.html

Американский журналист оказался в восторге от русской водки

Американский журналист Брайан Гленн оказался в восторге от бутылки русской водки, полученной в подарок, о чем рассказал российским коллегам. РИА Новости, 16.08.2025

АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Американский журналист Брайан Гленн оказался в восторге от бутылки русской водки, полученной в подарок, о чем рассказал российским коллегам. Репортер получил ее от одного из российских журналистов. На Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут.

