Жена предала, родина отвернулась: неудачные "гастроли" Александра Годунова

16.08.2025

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости, Лев Северинов. У него было все — слава, любовь зрителей. Александр Годунов был богом советского балета и мужем красивейшей балерины страны. Но в один день он просто исчез — не вернулся в нью-йоркскую гостиницу. Что заставило звезду Большого театра бежать? И как американская мечта обернулась настоящим кошмаром?От коротышки до бога танцаАлександр Годунов родился 28 ноября 1949 года в Южно-Сахалинске. Когда мальчику исполнилось 3 года, родители развелись, и мать Лидия Николаевна увезла детей к брату в Ригу. В 1958-м вопреки желанию сына, который с детства мечтал стать военным, как отец, она отдала мальчика в Рижское хореографическое училище, которое он окончил в 1967 году.Трудно поверить, глядя на фотографии почти 2-метрового Аполлона с золотистыми волосами, но в детстве будущий премьер был коротышкой. Маленький Саша Годунов всегда стоял последним у станка и мог рассчитывать разве что на кордебалет.Но природа готовила сюрприз. За один год парень невероятным образом вытянулся на 18 сантиметров, превратившись в статного красавца со скандинавской внешностью и взрывной харизмой.После училища получил распределение в Латвийский театр оперы и балета, но грезил о Москве. Министр культуры Латвии отказал в переводе — Годунов сбежал самовольно. В столице его ждало место в труппе Игоря Моисеева.Через год пришло приглашение от главного балетмейстера Большого театра Юрия Григоровича. К 21 году Александр уже танцевал ведущие партии на главной сцене страны.Золотая пара советского балетаНа сцене Большого уже блистала Людмила Власова — балерина на 7 лет старше Годунова. Она была счастливо замужем, муж боготворил ее, засыпал мехами и драгоценностями. Но когда 29-летняя Людмила увидела 21-летнего златовласого гиганта, рассудок отключился.Она ушла от любящего супруга ради жизни в крохотной квартирке на Юго-Западе Москвы с новым возлюбленным. Александр и Людмила стали самой красивой парой Большого театра, их дуэты сводили зрителей с ума.В 1978 году они снялись в музыкальном фильме "31 июня" — Годунов исполнил роль придворного музыканта. После премьеры на Центральном телевидении танцор стал знаменитым далеко за пределами балетного мира.Но фильм быстро положили на полку — одна из звезд картины "попросила убежища в США".Война кланов в Большом театреВ 1976 году 27-летнему Годунову присвоили звание заслуженного артиста РСФСР. Казалось, карьера идет по восходящей. Но в театре назревал конфликт, который разделит труппу на враждующие лагеря. В то время в Большом открыто соперничали три влиятельных группировки: Григорович, Васильев и Плисецкая.Майя Плисецкая пригласила молодую звезду стать ее партнером. Для любого танцора это был бы счастливый билет, но вот главный балетмейстер Юрий Григорович воспринял решение примы как явный вызов."Он был могуч, горделив, высок. Сноп соломенных волос полыхал на ветру годуновского неповторимого пируэта. Человек был верный, порядочный и совершенно беззащитный", — вспоминала Плисецкая.Григорович отомстил элегантно. В собственных постановках он практически не задействовал Годунова — лишь несколько ролей в "Спартаке" и "Иване Грозном". Для звезды такого масштаба это было унижением.Танцевать приходилось в атмосфере интриг и подковерной борьбы. Нервы не выдерживали.Прыжок в неизвестностьГодунов всегда был свободолюбивым — отращивал длинные волосы, слушал запрещенную западную музыку, общался с иностранцами. После побега друга Михаила Барышникова в 1974-м советские власти сделали Александра невыездным. Исключением стала лишь поездка на премьеру фильма "Анна Каренина", где он сыграл Вронского.Именно эти гастроли августа 1979 года Годунов решил использовать для побега. Существует несколько версий, что его подтолкнуло к этому шагу.Одна из них — поиск творческой свободы: в Большом театре он редко танцевал, и работать с зарубежными хореографами было невозможно. По другой версии, сработал пример Барышникова — если смог он, почему не смогу я? Есть и более прозаичные объяснения: мечта о покорении США и Европы, или страх перед возможным компроматом — американские друзья сфотографировали его в сильном алкогольном опьянении, и артист опасался, что эти снимки, попав в прессу, закроют ему дорогу за границу.Вечером 19 августа, после спектакля "Ромео и Джульетта" в "Линкольн-центре", Александр Годунов просто исчез. Людмила не волновалась — решила, что муж остался у знакомых. Только 23 августа стало известно: он попросил политическое убежище в США.Разыгралась дипломатическая драма. Самолет с женой танцора три дня держали в аэропорту Кеннеди. Американцы требовали доказательств, что Людмила возвращается домой добровольно. Они были уверены — на нее давят, заставляют лететь в СССР силой."Я люблю своего мужа. Но он принял решение остаться здесь, а я — уезжаю", — повторяла Власова. В Москве ее ждала больная мать. Родина оказалась важнее любви.Свобода как проклятиеГодунов был убежден — жена, с которой он прожил семь лет, последует за ним. Ее отказ стал ударом, от которого он так и не оправился.Долгожданная свобода обернулась тюрьмой одиночества. В Американском театре балета, которым руководил другой "невозвращенец" Михаил Барышников, Годунову пришлось начинать с нуля.Барышников был жестким прагматиком. Он требовал от Годунова переучиваться с классического балета на современный американский. Александр наотрез отказался. Через три года контракт не продлили.Попытки создать собственную труппу "Годунов и друзья" принесли лишь частичный успех. Гений Большого театра оказался невостребованным в стране свободы.Голливудские миражиРоман с кинозвездой Жаклин Биссет в начале 80-х подарил иллюзию новой жизни. Зеленоглазая женщина была одной из красивейших актрис Голливуда. Их пара стала находкой для таблоидов — античный красавец из России и американская богиня.Именно Биссет убедила Годунова попытать счастья в кино. В 1985-м он завершил балетную карьеру и с головой окунулся в "Фабрику грез". Снимался с Харрисоном Фордом в "Свидетеле", с Брюсом Уиллисом в "Крепком орешке".Премьер Большого привык быть первым, а не довольствоваться вторыми ролями. Критики были беспощадны: "Он принес в жертву величие своего танца во имя спуска в голливудское небытие".Смерть в одиночествеОтношения с Жаклин Биссет разладились — актриса не хотела замужества и детей. Через 8 лет, в 1988 году, они расстались. Закат подкрадывался незаметно.Годунов все больше замыкался в себе, редко виделся с друзьями. Он разочаровался в актерской карьере, но и в балет дороги назад не было. Мать и братья отвернулись от "предателя родины".Утром 18 мая 1995 года друзья, обеспокоенные долгим молчанием, отправили медсестру в его квартиру в Западном Голливуде. Александра нашли мертвым в кресле — сердце 45-летнего танцора остановилось несколько дней назад.Точная причина смерти так и осталась загадкой. Неофициальная версия — осложнения гепатита на фоне алкоголизма, но друзья клялись — проблем с выпивкой у него не было. Некоторые подозревали депрессию, другие говорили о загадочном поведении его секретаря.Поэт Иосиф Бродский написал в некрологе просто и точно: "Он не прижился и умер от одиночества".Мать и брат не смогли проститься — финансовый агент Годунова отказался предоставить документы для их американской визы. Прах развеяли над Тихим океаном без родных. На кенотафе в Лос-Анджелесе выбили горькую эпитафию: "Его будущее осталось в прошлом".Свобода, за которую звезда советского балета заплатил всем, что у него было, оказалась самой дорогой иллюзией в его жизни.

