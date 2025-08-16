Рейтинг@Mail.ru
На Курилах произошло землетрясение магнитудой 4,8
12:28 16.08.2025 (обновлено: 17:38 16.08.2025)
На Курилах произошло землетрясение магнитудой 4,8
На Курилах произошло землетрясение магнитудой 4,8
тихий океан
северо-курильск
парамушир
елена семенова
происшествия
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировано в субботу у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Тихом океане 16 августа в 19.20 (11.20 мск). Эпицентр находился в 63 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг – на глубине 64 километра", - рассказала собеседница агентства. По информации сейсмолога, данные об ощутимости не поступали, тревога цунами не объявлялась.
тихий океан, северо-курильск, парамушир, елена семенова, происшествия, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Тихий океан, Северо-Курильск, Парамушир, Елена Семенова, Происшествия, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировано в субботу у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Тихом океане 16 августа в 19.20 (11.20 мск). Эпицентр находился в 63 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг – на глубине 64 километра", - рассказала собеседница агентства.
По информации сейсмолога, данные об ощутимости не поступали, тревога цунами не объявлялась.
Тихий океанСеверо-КурильскПарамуширЕлена СеменоваПроисшествияЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
