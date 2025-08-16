https://ria.ru/20250816/zemletryasenie-2035807527.html

На Курилах произошло землетрясение магнитудой 4,8

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировано в субботу у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Тихом океане 16 августа в 19.20 (11.20 мск). Эпицентр находился в 63 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг – на глубине 64 километра", - рассказала собеседница агентства. По информации сейсмолога, данные об ощутимости не поступали, тревога цунами не объявлялась.

