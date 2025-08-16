Рейтинг@Mail.ru
Европейских лидеров пригласили на встречу Трампа и Зеленского, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:58 16.08.2025 (обновлено: 17:36 16.08.2025)
https://ria.ru/20250816/zelenskiy-2035801116.html
Европейских лидеров пригласили на встречу Трампа и Зеленского, сообщили СМИ
Европейских лидеров пригласили на встречу Трампа и Зеленского, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.08.2025
Европейских лидеров пригласили на встречу Трампа и Зеленского, сообщили СМИ
Европейских лидеров пригласили на встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме в понедельник, сообщила газета NYT со ссылкой на... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T16:58:00+03:00
2025-08-16T17:36:00+03:00
дональд трамп
специальная военная операция на украине
сша
россия
аляска
владимир зеленский
владимир путин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000818364_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_3ada4116471d156c5271d5ced84d8989.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Европейских лидеров пригласили на встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме в понедельник, сообщила газета NYT со ссылкой на неназванных чиновников."Трамп обсудит этот план (по урегулированию конфликта. — Прим. ред.) с &lt;...&gt; Зеленским в понедельник в Белом доме, и европейские лидеры приглашены присутствовать на встрече", — указано в материале.В субботу Зеленский подтвердил разговор с Трампом и лидерами стран ЕС после саммита Россия — США, а также запланированный на 18 августа визит в Штаты для встречи с американским лидером.Как сообщил сам хозяин Белого дома, и Зеленский, и главы европейских государств согласились, что лучший способ завершить конфликт на Украине — мирное соглашение, а не просто перемирие.Итоги переговоров на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250816/putin-2035793367.html
https://ria.ru/20250816/zelenskiy-2035792135.html
сша
россия
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000818364_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_8e709008d1df4fd8576fdc20f3c938db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дональд трамп, сша, россия, аляска, владимир зеленский, владимир путин, евросоюз, встреча путина и трампа на аляске
Дональд Трамп, Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Аляска, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Евросоюз, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Европейских лидеров пригласили на встречу Трампа и Зеленского, сообщили СМИ

NYT: европейские лидеры приглашены на встречу Зеленского с Трампом в Белом доме

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Европейских лидеров пригласили на встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме в понедельник, сообщила газета NYT со ссылкой на неназванных чиновников.
«
"Трамп обсудит этот план (по урегулированию конфликта. — Прим. ред.) с <...> Зеленским в понедельник в Белом доме, и европейские лидеры приглашены присутствовать на встрече", — указано в материале.
В субботу Зеленский подтвердил разговор с Трампом и лидерами стран ЕС после саммита РоссияСША, а также запланированный на 18 августа визит в Штаты для встречи с американским лидером.
Как сообщил сам хозяин Белого дома, и Зеленский, и главы европейских государств согласились, что лучший способ завершить конфликт на Украине — мирное соглашение, а не просто перемирие.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
"Путин явно выиграл". Что случилось на Аляске
Вчера, 17:03

Итоги переговоров на Аляске

  • В ночь на субботу Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.
  • От российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
  • Политики указали на настрой двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.
  • Путин поблагодарил коллегу за приглашение и указал на близкое соседство России и США, несмотря на то что их разделяет океан.
  • Президенты заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться.
  • Глава Белого дома допустил, что следующая встреча состоится в Москве.
  • Он также призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, возможность мира зависит от него и европейских стран.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Зеленский обратился к Трампу после саммита с Путиным
Вчера, 15:52
 
Специальная военная операция на УкраинеДональд ТрампСШАРоссияАляскаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЕвросоюзВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала