Европейских лидеров пригласили на встречу Трампа и Зеленского, сообщили СМИ
NYT: европейские лидеры приглашены на встречу Зеленского с Трампом в Белом доме
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Европейских лидеров пригласили на встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме в понедельник, сообщила газета NYT со ссылкой на неназванных чиновников.
"Трамп обсудит этот план (по урегулированию конфликта. — Прим. ред.) с <...> Зеленским в понедельник в Белом доме, и европейские лидеры приглашены присутствовать на встрече", — указано в материале.
Как сообщил сам хозяин Белого дома, и Зеленский, и главы европейских государств согласились, что лучший способ завершить конфликт на Украине — мирное соглашение, а не просто перемирие.
