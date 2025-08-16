https://ria.ru/20250816/zelenskiy-2035801116.html

Европейских лидеров пригласили на встречу Трампа и Зеленского, сообщили СМИ

2025-08-16T16:58:00+03:00

2025-08-16T16:58:00+03:00

2025-08-16T17:36:00+03:00

дональд трамп

специальная военная операция на украине

сша

россия

аляска

владимир зеленский

владимир путин

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000818364_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_3ada4116471d156c5271d5ced84d8989.jpg

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Европейских лидеров пригласили на встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме в понедельник, сообщила газета NYT со ссылкой на неназванных чиновников."Трамп обсудит этот план (по урегулированию конфликта. — Прим. ред.) с <...> Зеленским в понедельник в Белом доме, и европейские лидеры приглашены присутствовать на встрече", — указано в материале.В субботу Зеленский подтвердил разговор с Трампом и лидерами стран ЕС после саммита Россия — США, а также запланированный на 18 августа визит в Штаты для встречи с американским лидером.Как сообщил сам хозяин Белого дома, и Зеленский, и главы европейских государств согласились, что лучший способ завершить конфликт на Украине — мирное соглашение, а не просто перемирие.Итоги переговоров на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

сша

россия

аляска

2025

Новости

