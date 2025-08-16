https://ria.ru/20250816/zayavlenie-2035770395.html

Источник: Евросоюз готовит заявление по итогам переговоров Трампа и Путина

Лидеры ЕС готовят заявление по итогам переговоров лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 16.08.2025

БРЮССЕЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Лидеры ЕС готовят заявление по итогам переговоров лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Насколько мы понимаем, да, сейчас такой документ готовится", - сказал собеседник агентства. Ранее на неформальное заседание по видеосвязи собрались постоянные представители стран Евросоюза.

