12:39 16.08.2025
Источник: Евросоюз готовит заявление по итогам переговоров Трампа и Путина
в мире
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
евросоюз
встреча путина и трампа на аляске
БРЮССЕЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Лидеры ЕС готовят заявление по итогам переговоров лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Насколько мы понимаем, да, сейчас такой документ готовится", - сказал собеседник агентства. Ранее на неформальное заседание по видеосвязи собрались постоянные представители стран Евросоюза.
в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, евросоюз, встреча путина и трампа на аляске
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Евросоюз, Встреча Путина и Трампа на Аляске
© AP Photo / Omar HavanaФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© AP Photo / Omar Havana
БРЮССЕЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Лидеры ЕС готовят заявление по итогам переговоров лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Насколько мы понимаем, да, сейчас такой документ готовится", - сказал собеседник агентства.
Ранее на неформальное заседание по видеосвязи собрались постоянные представители стран Евросоюза.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
В США сделали тяжелое признание о Путине после саммита на Аляске
