Источник: Евросоюз готовит заявление по итогам переговоров Трампа и Путина
Источник: Евросоюз готовит заявление по итогам переговоров Трампа и Путина - РИА Новости, 16.08.2025
Источник: Евросоюз готовит заявление по итогам переговоров Трампа и Путина
Лидеры ЕС готовят заявление по итогам переговоров лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T12:39:00+03:00
2025-08-16T12:39:00+03:00
2025-08-16T12:39:00+03:00
БРЮССЕЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Лидеры ЕС готовят заявление по итогам переговоров лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Насколько мы понимаем, да, сейчас такой документ готовится", - сказал собеседник агентства. Ранее на неформальное заседание по видеосвязи собрались постоянные представители стран Евросоюза.
Источник: Евросоюз готовит заявление по итогам переговоров Трампа и Путина
