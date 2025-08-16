https://ria.ru/20250816/zadacha-2035740682.html

У ВСУ задача любой ценой овладеть Новоконстантиновкой, сообщили ВС России

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Генштаб ВСУ поставил задачу 225-му полку любой ценой захватить Новоконстантиновку, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Основные усилия противник сосредоточил в Новоконстантиновке. В атаках принимают участие максимальное количество личного состава и техники, также задействуются подразделения ССО", - сказал собеседник агентства. По его словам, "225-му отдельному штурмовому полку поставлена задача любой ценой овладеть населенным пунктом и предоставить видео для подтверждения заявлений генштаба ВСУ".

