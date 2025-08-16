Рейтинг@Mail.ru
У ВСУ задача любой ценой овладеть Новоконстантиновкой, сообщили ВС России - РИА Новости, 16.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
08:22 16.08.2025
У ВСУ задача любой ценой овладеть Новоконстантиновкой, сообщили ВС России
У ВСУ задача любой ценой овладеть Новоконстантиновкой, сообщили ВС России - РИА Новости, 16.08.2025
У ВСУ задача любой ценой овладеть Новоконстантиновкой, сообщили ВС России
Генштаб ВСУ поставил задачу 225-му полку любой ценой захватить Новоконстантиновку, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 16.08.2025
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Генштаб ВСУ поставил задачу 225-му полку любой ценой захватить Новоконстантиновку, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Основные усилия противник сосредоточил в Новоконстантиновке. В атаках принимают участие максимальное количество личного состава и техники, также задействуются подразделения ССО", - сказал собеседник агентства. По его словам, "225-му отдельному штурмовому полку поставлена задача любой ценой овладеть населенным пунктом и предоставить видео для подтверждения заявлений генштаба ВСУ".
в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
У ВСУ задача любой ценой овладеть Новоконстантиновкой, сообщили ВС России

ВС РФ: ВСУ поставили задачу любой ценой овладеть Новоконстантиновкой

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Генштаб ВСУ поставил задачу 225-му полку любой ценой захватить Новоконстантиновку, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Основные усилия противник сосредоточил в Новоконстантиновке. В атаках принимают участие максимальное количество личного состава и техники, также задействуются подразделения ССО", - сказал собеседник агентства.
По его словам, "225-му отдельному штурмовому полку поставлена задача любой ценой овладеть населенным пунктом и предоставить видео для подтверждения заявлений генштаба ВСУ".
Специальная военная операция на Украине
 
 
