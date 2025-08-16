https://ria.ru/20250816/vzryv-2035798629.html
Минздрав рассказал о помощи пострадавшим при взрыве на рязанском заводе
Минздрав рассказал о помощи пострадавшим при взрыве на рязанском заводе - РИА Новости, 16.08.2025
Минздрав рассказал о помощи пострадавшим при взрыве на рязанском заводе
К ликвидации последствий ЧП в Рязанской области были привлечены 38 медбригад, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. РИА Новости, 16.08.2025
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. К ликвидации последствий ЧП в Рязанской области были привлечены 38 медбригад, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Как ранее сообщал губернатор Рязанской области Павел Малков, утром пятницы на предприятии Шиловского района произошло возгорание в производственном цехе. Малков отмечал, что пострадали более 100 человек, погибли пять. СУСК по Рязанской области сообщало о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Отмечалось, что на территории Шиловского района Рязанской области введен режим ЧС. "К ликвидации последствий были привлечены 38 медицинских бригад из Рязанской и Московской области, города Москвы, специалисты федеральных учреждений", - рассказал Кузнецов.
Минздрав рассказал о помощи пострадавшим при взрыве на рязанском заводе
