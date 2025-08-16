https://ria.ru/20250816/vzryv-2035673151.html

СМИ назвали причины взрыва на заводе в Пенсильвании

СМИ назвали причины взрыва на заводе в Пенсильвании - РИА Новости, 16.08.2025

СМИ назвали причины взрыва на заводе в Пенсильвании

Взрыв на заводе американской сталелитейной компании US Steel в городе Клэртон штата Пенсильвания, при котором погибли два человека, произошел из-за повреждения... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T00:44:00+03:00

2025-08-16T00:44:00+03:00

2025-08-16T00:44:00+03:00

в мире

пенсильвания

nbc

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034784218_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a43c1021dcc5d7cc9729f31c7b0bb28e.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Взрыв на заводе американской сталелитейной компании US Steel в городе Клэртон штата Пенсильвания, при котором погибли два человека, произошел из-за повреждения газового клапана и коксового газа, передает агентство Блумберг со ссылкой на письмо компании. Телеканал CBS 11 августа сообщил о взрыве на заводе US Steel в городе Клэртон, штат Пенсильвания. Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновника передавало, что после взрыва под завалами находятся люди. Позднее телеканал NBC со ссылкой на чиновников заявил, что число погибших при взрыве на заводе сталелитейной компании US Steel в американском штате Пенсильвания возросло до двух, по меньшей мере 10 человек пострадали. Блумберг уточняет со ссылкой на письмо компании, что взрыв произошел во время промывки газового клапана для того, чтобы провести его запланированный ремонт. "Внутри клапана создалось давление, что привело к его выходу из строя, а также заполнению пространства коксовым газом,... в конечном итоге (это - ред.) привело к взрыву после того, как (газ - ред.) достиг источника зажигания", - цитирует агентство текст электронного письма компании. Компания добавила, что расследование инцидента находится на начальной стадии, отмечает агентство.

https://ria.ru/20250815/sotrudniki-2035507008.html

https://ria.ru/20250813/brazilija-2034916779.html

пенсильвания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, пенсильвания, nbc