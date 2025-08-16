Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали причины взрыва на заводе в Пенсильвании
00:44 16.08.2025
СМИ назвали причины взрыва на заводе в Пенсильвании
СМИ назвали причины взрыва на заводе в Пенсильвании
2025-08-16T00:44:00+03:00
2025-08-16T00:44:00+03:00
в мире
пенсильвания
nbc
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Взрыв на заводе американской сталелитейной компании US Steel в городе Клэртон штата Пенсильвания, при котором погибли два человека, произошел из-за повреждения газового клапана и коксового газа, передает агентство Блумберг со ссылкой на письмо компании. Телеканал CBS 11 августа сообщил о взрыве на заводе US Steel в городе Клэртон, штат Пенсильвания. Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновника передавало, что после взрыва под завалами находятся люди. Позднее телеканал NBC со ссылкой на чиновников заявил, что число погибших при взрыве на заводе сталелитейной компании US Steel в американском штате Пенсильвания возросло до двух, по меньшей мере 10 человек пострадали. Блумберг уточняет со ссылкой на письмо компании, что взрыв произошел во время промывки газового клапана для того, чтобы провести его запланированный ремонт. "Внутри клапана создалось давление, что привело к его выходу из строя, а также заполнению пространства коксовым газом,... в конечном итоге (это - ред.) привело к взрыву после того, как (газ - ред.) достиг источника зажигания", - цитирует агентство текст электронного письма компании. Компания добавила, что расследование инцидента находится на начальной стадии, отмечает агентство.
пенсильвания
в мире, пенсильвания, nbc
В мире, Пенсильвания, NBC
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Взрыв на заводе американской сталелитейной компании US Steel в городе Клэртон штата Пенсильвания, при котором погибли два человека, произошел из-за повреждения газового клапана и коксового газа, передает агентство Блумберг со ссылкой на письмо компании.
Телеканал CBS 11 августа сообщил о взрыве на заводе US Steel в городе Клэртон, штат Пенсильвания. Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновника передавало, что после взрыва под завалами находятся люди. Позднее телеканал NBC со ссылкой на чиновников заявил, что число погибших при взрыве на заводе сталелитейной компании US Steel в американском штате Пенсильвания возросло до двух, по меньшей мере 10 человек пострадали.
Блумберг уточняет со ссылкой на письмо компании, что взрыв произошел во время промывки газового клапана для того, чтобы провести его запланированный ремонт.
"Внутри клапана создалось давление, что привело к его выходу из строя, а также заполнению пространства коксовым газом,... в конечном итоге (это - ред.) привело к взрыву после того, как (газ - ред.) достиг источника зажигания", - цитирует агентство текст электронного письма компании.
Компания добавила, что расследование инцидента находится на начальной стадии, отмечает агентство.
В мире Пенсильвания NBC
 
 
