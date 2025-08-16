https://ria.ru/20250816/vyplaty-2035808804.html
Малков сообщил о выплатах семьям погибших и пострадавшим при ЧП на заводе
Малков сообщил о выплатах семьям погибших и пострадавшим при ЧП на заводе - РИА Новости, 16.08.2025
Малков сообщил о выплатах семьям погибших и пострадавшим при ЧП на заводе
Семьи погибших и пострадавших из-за ЧП в Рязанской области получат выплаты, жители пострадавшего посёлка также могут получить помощь, сообщил губернатор Павел... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T17:49:00+03:00
2025-08-16T17:49:00+03:00
2025-08-16T17:49:00+03:00
происшествия
рязанская область
шиловский район
лесной
павел малков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035748475_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_d388ce146ab7f217fc3d8f3bdc2bdc5c.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Семьи погибших и пострадавших из-за ЧП в Рязанской области получат выплаты, жители пострадавшего посёлка также могут получить помощь, сообщил губернатор Павел Малков. Как ранее сообщал Малков, в пятницу утром на предприятии Шиловского района произошло возгорание в производственном цехе. По последним данным регионального оперштаба, в результате ЧП погибли 11 человек, 130 пострадали. СУСК по Рязанской области сообщало о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В пятницу на территории Шиловского района Рязанской области ввели режим ЧС. "Принял решение о выплатах семьям погибших и пострадавшим из-за трагедии в Шиловском районе. 1 567 500 рублей семьям погибших. От 313 500 до 627 000 рублей пострадавшим, в зависимости от причинённого вреда здоровью. Жители посёлка Лесной, чьё имущество пострадало из-за чрезвычайной ситуации, могут получить материальную помощь — 15 675 рублей на первоочередные нужды", - написал Малков в Telegram-канале. Он подчеркнул, что при этом ремонтные бригады уже устраняют последствия ЧС в Лесном. Для получения выплат нужно обратиться в штаб по оказанию помощи пострадавшим в посёлке Лесной, МФЦ, управление соцзащиты по месту жительства или на портал "Госуслуги".
https://ria.ru/20250816/traur-2035753626.html
рязанская область
шиловский район
лесной
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035748475_0:1:1280:961_1920x0_80_0_0_121e5f8dd9228cb0d5707e864a307785.jpg
Последствия ЧП в Рязанской области
Последствия ЧП в Рязанской области непрерывно ликвидируют более 360 специалистов и 90 единиц техники, кинологи продолжают обследовать разрушенные конструкции, сообщили в МЧС. Спасатели вручную и при помощи тяжелой техники разбирают завалы, плиты, вывозят строительный мусор.
2025-08-16T17:49
true
PT1M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязанская область, шиловский район, лесной, павел малков
Происшествия, Рязанская область, Шиловский район, Лесной, Павел Малков
Малков сообщил о выплатах семьям погибших и пострадавшим при ЧП на заводе
Малков: семьи погибших и пострадавшие при ЧП в Рязанской области получат выплаты