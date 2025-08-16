https://ria.ru/20250816/vyplaty-2035808804.html

Малков сообщил о выплатах семьям погибших и пострадавшим при ЧП на заводе

Малков сообщил о выплатах семьям погибших и пострадавшим при ЧП на заводе - РИА Новости, 16.08.2025

Малков сообщил о выплатах семьям погибших и пострадавшим при ЧП на заводе

Семьи погибших и пострадавших из-за ЧП в Рязанской области получат выплаты, жители пострадавшего посёлка также могут получить помощь, сообщил губернатор Павел... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T17:49:00+03:00

2025-08-16T17:49:00+03:00

2025-08-16T17:49:00+03:00

происшествия

рязанская область

шиловский район

лесной

павел малков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035748475_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_d388ce146ab7f217fc3d8f3bdc2bdc5c.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Семьи погибших и пострадавших из-за ЧП в Рязанской области получат выплаты, жители пострадавшего посёлка также могут получить помощь, сообщил губернатор Павел Малков. Как ранее сообщал Малков, в пятницу утром на предприятии Шиловского района произошло возгорание в производственном цехе. По последним данным регионального оперштаба, в результате ЧП погибли 11 человек, 130 пострадали. СУСК по Рязанской области сообщало о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В пятницу на территории Шиловского района Рязанской области ввели режим ЧС. "Принял решение о выплатах семьям погибших и пострадавшим из-за трагедии в Шиловском районе. 1 567 500 рублей семьям погибших. От 313 500 до 627 000 рублей пострадавшим, в зависимости от причинённого вреда здоровью. Жители посёлка Лесной, чьё имущество пострадало из-за чрезвычайной ситуации, могут получить материальную помощь — 15 675 рублей на первоочередные нужды", - написал Малков в Telegram-канале. Он подчеркнул, что при этом ремонтные бригады уже устраняют последствия ЧС в Лесном. Для получения выплат нужно обратиться в штаб по оказанию помощи пострадавшим в посёлке Лесной, МФЦ, управление соцзащиты по месту жительства или на портал "Госуслуги".

https://ria.ru/20250816/traur-2035753626.html

рязанская область

шиловский район

лесной

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия ЧП в Рязанской области Последствия ЧП в Рязанской области непрерывно ликвидируют более 360 специалистов и 90 единиц техники, кинологи продолжают обследовать разрушенные конструкции, сообщили в МЧС. Спасатели вручную и при помощи тяжелой техники разбирают завалы, плиты, вывозят строительный мусор. 2025-08-16T17:49 true PT1M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, рязанская область, шиловский район, лесной, павел малков