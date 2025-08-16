https://ria.ru/20250816/vsu-2035751583.html

В Херсонской области два мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ

В Херсонской области два мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ - РИА Новости, 16.08.2025

В Херсонской области два мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ

Два мирных жителя города Алешки Херсонской области ранены в результате обстрела города со стороны боевиков киевского режима, всего за сутки ВСУ нанесли 36... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T09:44:00+03:00

2025-08-16T09:44:00+03:00

2025-08-16T09:44:00+03:00

происшествия

херсонская область

днепр (река)

каховка

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg

ГЕНИЧЕСК, 16 авг - РИА Новости. Два мирных жителя города Алешки Херсонской области ранены в результате обстрела города со стороны боевиков киевского режима, всего за сутки ВСУ нанесли 36 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В Алешках в результате обстрела ВСУ двое мирных граждан получили ранения. В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 18 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 18 обстрелов ВСУ провели ночью. За сутки под огонь украинской армии попали 9 населенных пунктов", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Алешки, Васильевка, Каховка, Голая Пристань, Старая Збурьевка, Пролетарка, Новая Маячка, Новая Каховка, Корсунка.

херсонская область

днепр (река)

каховка

