Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области два мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:44 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/vsu-2035751583.html
В Херсонской области два мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ
В Херсонской области два мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ - РИА Новости, 16.08.2025
В Херсонской области два мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ
Два мирных жителя города Алешки Херсонской области ранены в результате обстрела города со стороны боевиков киевского режима, всего за сутки ВСУ нанесли 36... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T09:44:00+03:00
2025-08-16T09:44:00+03:00
происшествия
херсонская область
днепр (река)
каховка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg
ГЕНИЧЕСК, 16 авг - РИА Новости. Два мирных жителя города Алешки Херсонской области ранены в результате обстрела города со стороны боевиков киевского режима, всего за сутки ВСУ нанесли 36 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В Алешках в результате обстрела ВСУ двое мирных граждан получили ранения. В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 18 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 18 обстрелов ВСУ провели ночью. За сутки под огонь украинской армии попали 9 населенных пунктов", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Алешки, Васильевка, Каховка, Голая Пристань, Старая Збурьевка, Пролетарка, Новая Маячка, Новая Каховка, Корсунка.
https://ria.ru/20250816/belgorod-2035750719.html
херсонская область
днепр (река)
каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7e557dc5ded0aeef6534aebd4eb021fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, херсонская область , днепр (река), каховка, вооруженные силы украины
Происшествия, Херсонская область , Днепр (река), Каховка, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области два мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ

ВСУ за сутки нанесли 36 ударов по населенным пунктам в Херсонской области

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 16 авг - РИА Новости. Два мирных жителя города Алешки Херсонской области ранены в результате обстрела города со стороны боевиков киевского режима, всего за сутки ВСУ нанесли 36 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В Алешках в результате обстрела ВСУ двое мирных граждан получили ранения. В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 18 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 18 обстрелов ВСУ провели ночью. За сутки под огонь украинской армии попали 9 населенных пунктов", - сообщил представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись: Алешки, Васильевка, Каховка, Голая Пристань, Старая Збурьевка, Пролетарка, Новая Маячка, Новая Каховка, Корсунка.
Последствия атаки БПЛА со стороны ВСУ на частный дом в Белгороде - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
В Белгороде при атаке БПЛА пострадал человек
09:41
 
ПроисшествияХерсонская областьДнепр (река)КаховкаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала