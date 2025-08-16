https://ria.ru/20250816/vsu-2035735475.html
ВСУ понесли большие потери, пытаясь снять видео о взятии Новоконстантиновки
ВСУ понесли большие потери, пытаясь снять видео о взятии Новоконстантиновки - РИА Новости, 16.08.2025
ВСУ понесли большие потери, пытаясь снять видео о взятии Новоконстантиновки
ВСУ предприняли безуспешные попытки атак на Сумском направлении и понесли большие потери только ради того, чтобы предоставить в генштаб видео о взятии... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T06:47:00+03:00
2025-08-16T06:47:00+03:00
2025-08-16T06:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
сумская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868434898_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_60dd11863a76bfb38b96949ab58b5c63.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. ВСУ предприняли безуспешные попытки атак на Сумском направлении и понесли большие потери только ради того, чтобы предоставить в генштаб видео о взятии населенного пункта, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Противник предпринял две безуспешные попытки атак в районе Новоконстантиновки (Перше Травня) и Алексеевки. В ходе отражения уничтожено до 70% живой силы штурмовых групп врага, две боевых бронированных машины и БТР", - сказал собеседник агентства. По его словам, в Новоконстантиновке 225-му отдельному штурмовому полку поставлена задача "любой ценой овладеть населенным пунктом и предоставить видео для подтверждения заявлений генштаба ВСУ".
https://ria.ru/20250804/ukraina-2033355513.html
украина
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868434898_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_98f713e28c31483834a69cfd66217136.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина, сумская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Сумская область
ВСУ понесли большие потери, пытаясь снять видео о взятии Новоконстантиновки
ВСУ потеряли до 70% штурмовиков, чтобы снять видео о взятии Новоконстантиновки