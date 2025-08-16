https://ria.ru/20250816/vsu-2035735475.html

ВСУ понесли большие потери, пытаясь снять видео о взятии Новоконстантиновки

2025-08-16T06:47:00+03:00

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. ВСУ предприняли безуспешные попытки атак на Сумском направлении и понесли большие потери только ради того, чтобы предоставить в генштаб видео о взятии населенного пункта, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Противник предпринял две безуспешные попытки атак в районе Новоконстантиновки (Перше Травня) и Алексеевки. В ходе отражения уничтожено до 70% живой силы штурмовых групп врага, две боевых бронированных машины и БТР", - сказал собеседник агентства. По его словам, в Новоконстантиновке 225-му отдельному штурмовому полку поставлена задача "любой ценой овладеть населенным пунктом и предоставить видео для подтверждения заявлений генштаба ВСУ".

