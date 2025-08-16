Рейтинг@Mail.ru
ВСУ понесли большие потери, пытаясь снять видео о взятии Новоконстантиновки
Специальная военная операция на Украине
 
06:47 16.08.2025
ВСУ понесли большие потери, пытаясь снять видео о взятии Новоконстантиновки
ВСУ предприняли безуспешные попытки атак на Сумском направлении и понесли большие потери только ради того, чтобы предоставить в генштаб видео о взятии... РИА Новости, 16.08.2025
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. ВСУ предприняли безуспешные попытки атак на Сумском направлении и понесли большие потери только ради того, чтобы предоставить в генштаб видео о взятии населенного пункта, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Противник предпринял две безуспешные попытки атак в районе Новоконстантиновки (Перше Травня) и Алексеевки. В ходе отражения уничтожено до 70% живой силы штурмовых групп врага, две боевых бронированных машины и БТР", - сказал собеседник агентства. По его словам, в Новоконстантиновке 225-му отдельному штурмовому полку поставлена задача "любой ценой овладеть населенным пунктом и предоставить видео для подтверждения заявлений генштаба ВСУ".
в мире, вооруженные силы украины, украина, сумская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Сумская область
"Противник предпринял две безуспешные попытки атак в районе Новоконстантиновки (Перше Травня) и Алексеевки. В ходе отражения уничтожено до 70% живой силы штурмовых групп врага, две боевых бронированных машины и БТР", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в Новоконстантиновке 225-му отдельному штурмовому полку поставлена задача "любой ценой овладеть населенным пунктом и предоставить видео для подтверждения заявлений генштаба ВСУ".
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
"На последнем издыхании". В США сделали резкое заявление об Украине
4 августа, 21:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаСумская область
 
 
