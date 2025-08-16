https://ria.ru/20250816/vsu-2035731955.html

ВСУ попытались атаковать промзону в Невинномыске

ВСУ попытались атаковать промзону в Невинномыске - РИА Новости, 16.08.2025

ВСУ попытались атаковать промзону в Невинномыске

БПЛА снова пытались атаковать промышленную зону Невинномысска, ПВО и РЭБ атаку отразили, жертв и разрушений нет, сообщил глава Ставропольского края Владимир... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T05:34:00+03:00

2025-08-16T05:34:00+03:00

2025-08-16T05:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

ставропольский край

вооруженные силы украины

россия

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. БПЛА снова пытались атаковать промышленную зону Невинномысска, ПВО и РЭБ атаку отразили, жертв и разрушений нет, сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram-канале."Уважаемые земляки! Сегодня ночью противник вновь попытался атаковать беспилотными боевыми дронами промышленную зону города Невинномысска. Средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО вражеские БПЛА были нейтрализованы, какого-либо существенного урона атака не нанесла, жертв и разрушений удалось избежать", - написал губернатор.Он отметил, что на территории падения БПЛА в настоящее время горит стерня, ее тушат специалисты МЧС.Владимиров также подчеркнул, что проводятся необходимые мероприятия по осмотру и окончательной нейтрализации упавших обломков. В Ставропольском крае продолжает действовать режим беспилотной опасности, введенный в 1.31 мск субботы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ставропольский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ставропольский край, вооруженные силы украины, россия, безопасность