ВСУ попытались атаковать промзону в Невинномыске
2025-08-16T05:34:00+03:00
2025-08-16T05:34:00+03:00
2025-08-16T05:42:00+03:00
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. БПЛА снова пытались атаковать промышленную зону Невинномысска, ПВО и РЭБ атаку отразили, жертв и разрушений нет, сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram-канале."Уважаемые земляки! Сегодня ночью противник вновь попытался атаковать беспилотными боевыми дронами промышленную зону города Невинномысска. Средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО вражеские БПЛА были нейтрализованы, какого-либо существенного урона атака не нанесла, жертв и разрушений удалось избежать", - написал губернатор.Он отметил, что на территории падения БПЛА в настоящее время горит стерня, ее тушат специалисты МЧС.Владимиров также подчеркнул, что проводятся необходимые мероприятия по осмотру и окончательной нейтрализации упавших обломков. В Ставропольском крае продолжает действовать режим беспилотной опасности, введенный в 1.31 мск субботы.
