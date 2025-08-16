Правозащитник увидел хороший знак во встрече Путина и Трампа на Аляске

ГААГА, 16 авг - РИА Новости. Встреча на Аляске показала, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп воспринимают друг друга всерьёз и умеют слушать друг друга, и это всегда хороший знак, когда лидеры мировых держав говорят на одном языке, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил нидерландский активист, создатель правозащитной организации The Hague Peace Projects Якоб де Йонге. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. "Я настроен очень позитивно, потому что, похоже, оба лидера воспринимают друг друга всерьёз. Они слушают друг друга и не демонизируют, как это происходило в последние годы. Вообще меня очень беспокоил тот факт, что даже на протяжении всей холодной войны, несмотря на всю глубину кризиса, между лидерами Советского Союза и США существовал контакт и некое взаимное уважение, а в последние годы это все исчезло, что сделало мир гораздо опаснее", - сказал де Йонге. По его словам, сверхдержавы остаются такими же опасными, как и все державы, обладающие ядерным оружием. "И возможно, есть какие-то важные результаты саммита, о которых мы не знаем. Я рассматриваю эту встречу как начало какого-то более длительного и серьезного процесса", - подчеркнул эксперт. Де Йонге считает, что выбор Аляски в качестве места встречи является очень символичным, ведь обычно для первой встречи выбирают какую-то нейтральную территорию. Кроме того, для Путина поездка на Аляску - это важный шаг. "Для меня эта встреча стала большой неожиданностью, потому что, по моему мнению, Трамп в течение последних недель давал понять, что он переходит на другую сторону и что на него повлияли такие люди, как Линдси Грэм* и Митч Макконнелл и сторонники продолжать войну любой ценой", - добавил собеседник агентства. Казалось, по его мнению, что Трамп в последнее время все больше говорил на языке этих сенаторов. "Я считаю Трампа очень сложным для понимания человеком. Хотя он кажется очень прямолинейным и резким, до сих пор остаётся загадкой, какой он на самом деле... Но это всегда хороший знак, когда мировые лидеры говорят на одном языке... На мой взгляд, встреча на Аляске - это даже более серьезно, чем встреча где-либо еще", - резюмировал основатель правозащитной организации.* внесен в РФ в список террористов и экстремистов
Рукопожатие на Аляске: визит Путина в Анкоридж
В ночь с 15 на 16 августа по московскому времени состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита Россия-США в Анкоридже на Аляске. Они встретились впервые с 2019 года. Переговоры в узком составе продолжались почти три часа. Затем президенты дали совместную пресс-конференцию и отметили продуктивность проведенного разговора. В завершение поездки Путин посетил национальное военное кладбище Форт-Ричардсон, где почтил память похороненных там советских летчиков. А также пообщался с американским православным священником владыкой Алексием и подарил ему две иконы.
Переговоры прошли в формате "три на три". Россию представляли также глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американцев — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.
