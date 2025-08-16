https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035797377.html

Правозащитник увидел хороший знак во встрече Путина и Трампа на Аляске

Правозащитник увидел хороший знак во встрече Путина и Трампа на Аляске - РИА Новости, 16.08.2025

Правозащитник увидел хороший знак во встрече Путина и Трампа на Аляске

Встреча на Аляске показала, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп воспринимают друг друга всерьёз и умеют слушать друг друга, и это всегда... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T16:29:00+03:00

2025-08-16T16:29:00+03:00

2025-08-16T16:29:00+03:00

в мире

аляска

сша

россия

дональд трамп

владимир путин

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035721634_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_51db1598b0b39afad7ac843f687fa401.jpg

ГААГА, 16 авг - РИА Новости. Встреча на Аляске показала, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп воспринимают друг друга всерьёз и умеют слушать друг друга, и это всегда хороший знак, когда лидеры мировых держав говорят на одном языке, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил нидерландский активист, создатель правозащитной организации The Hague Peace Projects Якоб де Йонге. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. "Я настроен очень позитивно, потому что, похоже, оба лидера воспринимают друг друга всерьёз. Они слушают друг друга и не демонизируют, как это происходило в последние годы. Вообще меня очень беспокоил тот факт, что даже на протяжении всей холодной войны, несмотря на всю глубину кризиса, между лидерами Советского Союза и США существовал контакт и некое взаимное уважение, а в последние годы это все исчезло, что сделало мир гораздо опаснее", - сказал де Йонге. По его словам, сверхдержавы остаются такими же опасными, как и все державы, обладающие ядерным оружием. "И возможно, есть какие-то важные результаты саммита, о которых мы не знаем. Я рассматриваю эту встречу как начало какого-то более длительного и серьезного процесса", - подчеркнул эксперт. Де Йонге считает, что выбор Аляски в качестве места встречи является очень символичным, ведь обычно для первой встречи выбирают какую-то нейтральную территорию. Кроме того, для Путина поездка на Аляску - это важный шаг. "Для меня эта встреча стала большой неожиданностью, потому что, по моему мнению, Трамп в течение последних недель давал понять, что он переходит на другую сторону и что на него повлияли такие люди, как Линдси Грэм* и Митч Макконнелл и сторонники продолжать войну любой ценой", - добавил собеседник агентства. Казалось, по его мнению, что Трамп в последнее время все больше говорил на языке этих сенаторов. "Я считаю Трампа очень сложным для понимания человеком. Хотя он кажется очень прямолинейным и резким, до сих пор остаётся загадкой, какой он на самом деле... Но это всегда хороший знак, когда мировые лидеры говорят на одном языке... На мой взгляд, встреча на Аляске - это даже более серьезно, чем встреча где-либо еще", - резюмировал основатель правозащитной организации.* внесен в РФ в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250816/alyaska-2035701984.html

аляска

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Рукопожатие на Аляске: визит Путина в Анкоридж В ночь с 15 на 16 августа по московскому времени состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита Россия-США в Анкоридже на Аляске. Они встретились впервые с 2019 года. Переговоры в узком составе продолжались почти три часа. Затем президенты дали совместную пресс-конференцию и отметили продуктивность проведенного разговора. В завершение поездки Путин посетил национальное военное кладбище Форт-Ричардсон, где почтил память похороненных там советских летчиков. А также пообщался с американским православным священником владыкой Алексием и подарил ему две иконы. 2025-08-16T16:29 true PT1M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, аляска, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске