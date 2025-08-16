Рейтинг@Mail.ru
СМИ: встреча Путина и Трампа показала, что Запад не смог изолировать Россию - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035792971.html
СМИ: встреча Путина и Трампа показала, что Запад не смог изолировать Россию
СМИ: встреча Путина и Трампа показала, что Запад не смог изолировать Россию - РИА Новости, 16.08.2025
СМИ: встреча Путина и Трампа показала, что Запад не смог изолировать Россию
Встреча президента США Дональда Трампа и лидера России Владимира Путина показала, что Западу не удалось изолировать руководство России, саммит также отсрочил... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T16:03:00+03:00
2025-08-16T16:03:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
владимир путин
встреча путина и трампа на аляске
филиппины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035701439_0:100:2884:1723_1920x0_80_0_0_404daede903487e814a78babeb75c789.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа и лидера России Владимира Путина показала, что Западу не удалось изолировать руководство России, саммит также отсрочил угрозу введения Вашингтоном дальнейших антироссийских санкций, пишут в субботу филиппинские и малайзийские СМИ по итогам саммита глав двух держав в Анкоридже. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Как пишет филиппинская газета Manila Bulletin, Трамп содействовал укреплению позиций Путина на международной арене "после многолетних усилий Запада сделать его "изгоем" из-за конфликта на Украине. Кроме того была отложена угроза введения дополнительных санкций против РФ со стороны США. Как пишет Manila Bulletin, "встреча с Трампом может приостановить санкции, которыми грозил президент США, если Москва не добьется существенного прогресса" в прекращении конфликта на Украине. Малайзийская газета The Star отмечает, что результат переговоров может быть выгоден президенту России, поскольку они могут привести к новым встречам в будущем. Это, по мнению издания, поможет России и дальше избегать санкций США. "Просто визит в США впервые за десять лет уже стал победой для Путина, которого США и многие другие страны мира давно пытаются изолировать. Согласие приехать на Аляску для встречи с Трампом также отсрочило экономические санкции, которые Трамп обещал ввести, если Москва не будет прилагать усилий для прекращения боевых действий", - указывает The Star. Вместе с тем издания утверждают, что Трамп не смог добиться от Путина соглашения об урегулировании ситуации на Украине. "Трампу не удалось добиться даже временного прекращения огня", - напоминает Manila Bulletin. Manila Bulletin также указывает, что эта "встреча, наверняка, вызвала тревогу у Зеленского и европейских лидеров, опасающихся, что Трамп сосредоточен на американских интересах и недостаточно жестко отстаивает позицию Украины".
https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035764434.html
https://ria.ru/20250816/obraschenie-2035774193.html
https://ria.ru/20250816/sammit-2035736145.html
сша
россия
украина
филиппины
малайзия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035701439_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_7858bea6186ce9e28bc544b61af11202.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске, филиппины, малайзия
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Филиппины, Малайзия
СМИ: встреча Путина и Трампа показала, что Запад не смог изолировать Россию

Manila Bulletin: саммит на Аляске показал, что Запад не смог изолировать Россию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.
Владимир Путин и Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске. - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа и лидера России Владимира Путина показала, что Западу не удалось изолировать руководство России, саммит также отсрочил угрозу введения Вашингтоном дальнейших антироссийских санкций, пишут в субботу филиппинские и малайзийские СМИ по итогам саммита глав двух держав в Анкоридже.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Трамп оценил встречу с Путиным
Вчера, 11:51
Как пишет филиппинская газета Manila Bulletin, Трамп содействовал укреплению позиций Путина на международной арене "после многолетних усилий Запада сделать его "изгоем" из-за конфликта на Украине. Кроме того была отложена угроза введения дополнительных санкций против РФ со стороны США.
Как пишет Manila Bulletin, "встреча с Трампом может приостановить санкции, которыми грозил президент США, если Москва не добьется существенного прогресса" в прекращении конфликта на Украине.
Малайзийская газета The Star отмечает, что результат переговоров может быть выгоден президенту России, поскольку они могут привести к новым встречам в будущем. Это, по мнению издания, поможет России и дальше избегать санкций США.
"Просто визит в США впервые за десять лет уже стал победой для Путина, которого США и многие другие страны мира давно пытаются изолировать. Согласие приехать на Аляску для встречи с Трампом также отсрочило экономические санкции, которые Трамп обещал ввести, если Москва не будет прилагать усилий для прекращения боевых действий", - указывает The Star.
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
В Испании сравнили обращение Трампа с Путиным и Зеленским
Вчера, 13:09
Вместе с тем издания утверждают, что Трамп не смог добиться от Путина соглашения об урегулировании ситуации на Украине.
"Трампу не удалось добиться даже временного прекращения огня", - напоминает Manila Bulletin.
Manila Bulletin также указывает, что эта "встреча, наверняка, вызвала тревогу у Зеленского и европейских лидеров, опасающихся, что Трамп сосредоточен на американских интересах и недостаточно жестко отстаивает позицию Украины".
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
На Западе раскрыли, к чему готовится Киев после встречи Путина и Трампа
Вчера, 06:57
 
В миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинВстреча Путина и Трампа на АляскеФилиппиныМалайзия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала