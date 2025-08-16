СМИ: встреча Путина и Трампа показала, что Запад не смог изолировать Россию
Manila Bulletin: саммит на Аляске показал, что Запад не смог изолировать Россию
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа и лидера России Владимира Путина показала, что Западу не удалось изолировать руководство России, саммит также отсрочил угрозу введения Вашингтоном дальнейших антироссийских санкций, пишут в субботу филиппинские и малайзийские СМИ по итогам саммита глав двух держав в Анкоридже.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
Трамп оценил встречу с Путиным
Вчера, 11:51
Как пишет филиппинская газета Manila Bulletin, Трамп содействовал укреплению позиций Путина на международной арене "после многолетних усилий Запада сделать его "изгоем" из-за конфликта на Украине. Кроме того была отложена угроза введения дополнительных санкций против РФ со стороны США.
Как пишет Manila Bulletin, "встреча с Трампом может приостановить санкции, которыми грозил президент США, если Москва не добьется существенного прогресса" в прекращении конфликта на Украине.
Малайзийская газета The Star отмечает, что результат переговоров может быть выгоден президенту России, поскольку они могут привести к новым встречам в будущем. Это, по мнению издания, поможет России и дальше избегать санкций США.
"Просто визит в США впервые за десять лет уже стал победой для Путина, которого США и многие другие страны мира давно пытаются изолировать. Согласие приехать на Аляску для встречи с Трампом также отсрочило экономические санкции, которые Трамп обещал ввести, если Москва не будет прилагать усилий для прекращения боевых действий", - указывает The Star.
Вместе с тем издания утверждают, что Трамп не смог добиться от Путина соглашения об урегулировании ситуации на Украине.
"Трампу не удалось добиться даже временного прекращения огня", - напоминает Manila Bulletin.
Manila Bulletin также указывает, что эта "встреча, наверняка, вызвала тревогу у Зеленского и европейских лидеров, опасающихся, что Трамп сосредоточен на американских интересах и недостаточно жестко отстаивает позицию Украины".