В Словакии отметили важную деталь во встрече Трампа и Путина на Аляске

Встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске показала возможность завершения конфликта на Украине, считает глава МВД Словакии,... РИА Новости, 16.08.2025

БРАТИСЛАВА, 16 авг - РИА Новости. Встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске показала возможность завершения конфликта на Украине, считает глава МВД Словакии, лидер партии Hlas-SD ("Голос - социальная демократия"), которая входит в правительственную коалицию, Матуш Шутай-Эшток. “Встреча президентов Трампа и Путина показала, что открываются возможности для завершения войны”, - написал Шутай-Эшток на своей странице в социальной сети Facebook* в субботу. По его мнению, важным является то, что два президента встретились и их переговоры прошли в хорошей атмосфере. “Один саммит не мог завершить войну на Украине. Однако всегда лучше вести переговоры, договариваться и разговаривать, чем воевать”, - заключил словацкий политик. Переговоры Путина и Трампа прошли на Аляске и продлились более двух с половиной часов, после них лидеры стран вышли на совместную пресс-конференцию. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Путин после переговоров заявил, что ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов обсуждения на Аляске, а также отметил, что у него с Трампом наладился хороший деловой и доверительный контакт и, двигаясь по этому пути, можно дойти до завершения конфликта на Украине. Трамп в свою очередь сказал, что по ряду пунктов договоренностей по Украине еще нет согласия с Россией, но у сторон есть "хорошие шансы" договориться.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

