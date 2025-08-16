Рейтинг@Mail.ru
В Словакии отметили важную деталь во встрече Трампа и Путина на Аляске
13:43 16.08.2025
В Словакии отметили важную деталь во встрече Трампа и Путина на Аляске
В Словакии отметили важную деталь во встрече Трампа и Путина на Аляске
В Словакии отметили важную деталь во встрече Трампа и Путина на Аляске
Встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске показала возможность завершения конфликта на Украине, считает глава МВД Словакии,... РИА Новости, 16.08.2025
в мире
россия
украина
аляска
дональд трамп
владимир путин
сергей лавров
БРАТИСЛАВА, 16 авг - РИА Новости. Встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске показала возможность завершения конфликта на Украине, считает глава МВД Словакии, лидер партии Hlas-SD ("Голос - социальная демократия"), которая входит в правительственную коалицию, Матуш Шутай-Эшток. “Встреча президентов Трампа и Путина показала, что открываются возможности для завершения войны”, - написал Шутай-Эшток на своей странице в социальной сети Facebook* в субботу. По его мнению, важным является то, что два президента встретились и их переговоры прошли в хорошей атмосфере. “Один саммит не мог завершить войну на Украине. Однако всегда лучше вести переговоры, договариваться и разговаривать, чем воевать”, - заключил словацкий политик. Переговоры Путина и Трампа прошли на Аляске и продлились более двух с половиной часов, после них лидеры стран вышли на совместную пресс-конференцию. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Путин после переговоров заявил, что ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов обсуждения на Аляске, а также отметил, что у него с Трампом наладился хороший деловой и доверительный контакт и, двигаясь по этому пути, можно дойти до завершения конфликта на Украине. Трамп в свою очередь сказал, что по ряду пунктов договоренностей по Украине еще нет согласия с Россией, но у сторон есть "хорошие шансы" договориться.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
В Словакии отметили важную деталь во встрече Трампа и Путина на Аляске

Шутай-Эшток: саммит РФ-США показал возможность завершения конфликта на Украине

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
БРАТИСЛАВА, 16 авг - РИА Новости. Встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске показала возможность завершения конфликта на Украине, считает глава МВД Словакии, лидер партии Hlas-SD ("Голос - социальная демократия"), которая входит в правительственную коалицию, Матуш Шутай-Эшток.
“Встреча президентов Трампа и Путина показала, что открываются возможности для завершения войны”, - написал Шутай-Эшток на своей странице в социальной сети Facebook* в субботу.
По его мнению, важным является то, что два президента встретились и их переговоры прошли в хорошей атмосфере.
“Один саммит не мог завершить войну на Украине. Однако всегда лучше вести переговоры, договариваться и разговаривать, чем воевать”, - заключил словацкий политик.
Переговоры Путина и Трампа прошли на Аляске и продлились более двух с половиной часов, после них лидеры стран вышли на совместную пресс-конференцию.
Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Путин после переговоров заявил, что ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов обсуждения на Аляске, а также отметил, что у него с Трампом наладился хороший деловой и доверительный контакт и, двигаясь по этому пути, можно дойти до завершения конфликта на Украине. Трамп в свою очередь сказал, что по ряду пунктов договоренностей по Украине еще нет согласия с Россией, но у сторон есть "хорошие шансы" договориться.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Встреча президентов России и США на Аляске
Трамп лично встретил Путина на аэродроме в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске

Трамп лично встретил Путина на аэродроме в Анкоридже.

Переговоры прошли в формате "три на три". Россию представляли также глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американцев — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске

Переговоры прошли в формате "три на три". Россию представляли также глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американцев — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

Уиткофф в зале с журналистами, ожидавшими завершения беседы лидеров двух государств.

Спецпосланик президента США Стив Уиткофф перед началом пресс-конференции по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске

Уиткофф в зале с журналистами, ожидавшими завершения беседы лидеров двух государств.

Переговоры длились два часа 45 минут. После этого президенты выступили перед представителями СМИ.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске

Переговоры длились два часа 45 минут. После этого президенты выступили перед представителями СМИ.

Путин и Трамп выразили настроенность двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске

Путин и Трамп выразили настроенность двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.

Оба лидера заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске

Оба лидера заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине.

Путин возлагает цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище "Форт Ричардсон" на Аляске.

Президент РФ Владимир Путин возлагает цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище Форт Ричардсон на Аляске

Путин возлагает цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище "Форт Ричардсон" на Аляске.

Хозяин Белого дома допустил, что следующая встреча двух лидеров может состояться в Москве.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске

Хозяин Белого дома допустил, что следующая встреча двух лидеров может состояться в Москве.

Трамп назвал встречу с Путиным очень продуктивной и отметил, что по ее итогам достигнут огромный прогресс.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске

Трамп назвал встречу с Путиным очень продуктивной и отметил, что по ее итогам достигнут огромный прогресс.

Заголовок открываемого материала