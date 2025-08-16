Рейтинг@Mail.ru
В Европарламенте прокомментировали встречу Путина и Трампа на Аляске - РИА Новости, 16.08.2025
13:13 16.08.2025 (обновлено: 13:23 16.08.2025)
В Европарламенте прокомментировали встречу Путина и Трампа на Аляске
ГААГА, 16 авг – РИА Новости. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске – позитивное событие, оно говорит о том, что начало процесса украинского урегулирования положено, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес.
Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
"Если смотреть на это с человеческой точки зрения, конечно, это позитивно, ведь единственное, что важно на мой взгляд – это, прежде всего, прекратить убийства, потому что, как я всегда говорю, в любой войне есть две жертвы: первая – правда, а вторая – рабочий класс, потому что они умирают в окопах. Сам факт того, что, похоже, начало процесса положено — самое важное", - подчеркнул Кеннес.
Теперь главное в этом контексте, по его словам, это следующая встреча президентов РФ и США и продолжение диалога.
"Если это способ остановить убийства и остановить, ну или хотя бы замедлить безумную идею европейского перевооружения, то это уже хорошо", - отметил евродепутат.
По мнению Кеннеса, истоки украинского конфликта надо искать в 2014 году - тогда, когда он начался.
"Ели Трамп хочет мира, то ему следует посмотреть в зеркало заднего вида и увидеть, что всё это началось именно из-за НАТО, что в прошлом уже предпринимались попытки заключить мир и соглашения, но кто-то постоянно нашептывал Зеленскому, европейским лидерам или НАТО: "Не подписывайте ничего, не делайте этого, давайте придерживаться геополитической стратегии". Она, конечно же, заключается в том, что после распада Советского Союза США не могли мириться с присутствием в мире ещё одной великой или, скажем, крупной державы", - резюмировал собеседник агентства.
Как заявил Владимир Путин по итогам встречи в Анкоридже, если бы Дональд Трамп был президентом США в 2022 году, то боевых действий на Украине бы не было.
